Aλεσάντρο Κιαπίνι: «Αφιερώνω το πρωτάθλημα στον κόσμο μας»
Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι στην πρώτη του χρονιά στην τεχνική ηγεσία, οδήγησε την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού στην κατάκτηση του τίτλου στη Volley League γυναικών.
Ο τεχνικός από τον Περούτζα, στις πρώτες του δηλώσεις, μετά το τέλος των τελικών με τον ΖΑΟΝ, αφιέρωσε τον τίτλο στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
«Αρχικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια και όλα τα μέλη του σταφ που δούλεψαν καταπληκτικά. Συγχαρητήρια και στον Σωτήρη Πανταλέωντα που έκανε εκπληκτική δουλειά το καλοκαίρι στην επιλογή των αθλητριών.
Ευχαριστώ τον κόσμο που ήταν ο έβδομος παίκτης της ομάδας και του αφιερώνω το πρωτάθλημα. Ήταν ένα πρωτάθλημα που χάρηκα πάρα πολύ και για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα μου, αλλά και για το πώς ήρθε στο τέλος».
