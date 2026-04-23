Πέννυ Ρόγκα: «Μου άνοιξε η όρεξη για τη νέα χρονιά και το ευρωπαϊκό»

Η Πέννυ Ρόγκα πανηγύρισε τον 4ο τίτλο πρωταθλήματος της καριέρας της, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με την αρχηγό να δίνει το σύνθημα για τον μεγάλο στόχο την επόμενη χρονιά.

Η αρχηγός του «τριφυλλιού» πανηγύρισε τον 4ο προσωπικό τίτλο του πρωταθλήματος (2022, 2023, 2024, 2026) και όλοι έχουν έρθει φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η 38χρονη λίμπερο στην πρώτη της μετά τη λήξη του 3ου τελικού με τον ΖΑΟΝ, εξέφρασε την υπερηφάνεια της για τον Παναθηναϊκό και έχοντας ανανεώσει, δεν έκρυψε την ανυπομονησία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

«Είναι μια ονειρεμένη χρονιά, τελείωσε με τον πιο όμορφο τρόπο. Είμαι υπερήφανη για την ομάδα μου, για όλον τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας σύλλογος πολύ μεγάλος και γιατί το αποδεικνύουμε καθημερινά, σε κάθε αγώνα, σε κάθε προπόνηση. Είμαι πανέτοιμη για του χρόνου, μου άνοιξε η όρεξη για τη νέα χρονιά και για το ευρωπαϊκό», είπε η Πέννυ Ρόγκα.