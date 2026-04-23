Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα τα 28 πρωταθλήματα σύμφωνα με ανακοίνωση των «πράσινων», ενώ σύμφωνα με την ΕΟΠΕ τα 27.

Μετά την περσινή χρονιά που ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει τον τίτλο, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή του πρωταθλήματος. Οι «πράσινες» επικράτησαν του ΖΑΟΝ με 3-0 και έκαναν το 3-0 στις νίκες. Αυτό σύμφωνα με τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό ήταν το 28ο πρωτάθλημα, ενώ σύμφωνα με την ΕΟΠΕ το 27ο. Το «τριφύλλι» σύμφωνα με την ανακοίνωση μετράει και αυτό του 1970, ενώ η Ομοσπονδία ξεκινάει το μέτρημα από το 1971.

Τα πρωταθλήματα

27 Παναθηναϊκός Α.Ο (28 σύμφωνα με τους «πράσινους»): 1971, 1972, 1973, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1985, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2022, 2023, 2024, 2026

9 Ολυμπιακός Σ.Φ.Π: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2025

5 ΖΑΟΝ / Φ.Ο. Βριλησσίων: 1974, 1975, 1976, 1980, 1981 (ΖΑΟΝ), 1995, 1996, 1997, 1999, 2004 (Βριλησσίων)

4 Φιλαθλητικός: 1984, 1986, 1987, 2003

2 Ιωνικός Ν.Φ. / Πανελλήνιος Γ.Σ.: 1989, 1994 (Ιωνικός Ν.Φ.), 2001, 2002 (Πανελλήνιος)

1 ΑΕΚ: 2012