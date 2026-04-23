Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε ακόμα ένα πρωτάθλημα με την Πέννυ Ρόγκα να αποθεώνεται από τον κόσμο των «πρασίνων». Συγκινημένη η αρχηγός που μένει και τη νέα χρονιά στο αγαπημένο της τριφύλλι.

Επιστροφή στην κορυφή για τον Παναθηναϊκό, με τις «πράσινες» να επικρατούν με 3-0 του ΖΑΟΝ και να κατακτούν το 28ο πρωτάθλημα σύμφωνα με τον Ερασιτέχνη και 27ο σύμφωνα με την ΕΟΠΕ. Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία το πρόσωπο του αγώνα ήταν η αρχηγός Πέννυ Ρόγκα.

Η μαχήτρια της ζωής που όχι μόνο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά την μεγάλη της μάχη με τον καρκίνο, αλλά ήταν και ακόμα καλύτερη, άκουσε όλον τον κόσμο που είχε γεμίσει ασφυκτικά το Μετς να φωνάζει το όνομά της και αυτή συγκινημένοι χειροκροτούσε τους φίλους του αγαπημένου της Παναθηναϊκού.

Ο Ρόγκα θα είναι και την επόμενη χρονιά στις «πράσινες» κάτι που έχει κερδίσει με το σπαθί της και τις εμφανίσεις της και τίποτα δεν της χαρίστηκε. Γι' αυτό και έχει καταφέρει να γίνει η αγαπημένη του κόσμου των «πρασίνων» γνωρίζοντας σε κάθε αγώνα την αποθέωση.