Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του τρίτου τελικού της Volley League γυναικών μεταξύ Παναθηναϊκού και ΖΑΟΝ.

Η ώρα της κρίσης έφτασε στη Volley League γυναικών με τον Παναθηναϊκό και τον ΖΑΟΝ να αναμετρώνται σήμερα στον τρίτο τελικό της σειράς.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στο κλειστό του Μετς, που είναι sold out, στις 19:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 Σπορ.

Μετά τη σπουδαία ανατροπή και τη νίκη με 3-1 σετ στο Ζηρίνειο οι Πράσινες του Αλεσάντρο Κιαπίνι προηγούνται με 2-0 στις νίκες. κι απέχουν μόλις ένα βήμα από την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Αν ο Παναθηναϊκός επικρατήσει σήμερα θα στεφθεί Πρωταθλητής Ελλάδος για 27η φορά στην ιστορία του, ενώ αντίθετα η ομάδα του Μπάμπη Μυτσκίδη θα παλέψει για τη νίκη που θα οδηγήσει τη σειρά σε τέταρτο αγώνα.

