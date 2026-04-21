Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως ο τρίτος τελικός της Volley League γυναικών ανάμεσα στις «πράσινες» και τον ΖΑΟΝ θα είναι sold out.

Με όλο τον κόσμο στο πλευρό τους θα είναι οι αθλήτριες του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό της Volley League γυναικών απέναντι στον ΖΑΟΝ. Οι «πράσινες» έχουν το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά και πλέον θέλουν μία νίκη για ν' αναδειχθούν πρωταθλήτριες Ελλάδας.

Στην προσπάθεια αυτή οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα γεμίσουν το κλειστό γυμναστήριο του Μετς το απόγευμα της ερχόμενης Πέμπτης (21/4, 19:00), όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον ΖΑΟΝ.

Τα εισιτήρια του πρώτου τελικού της Volley League γυναικών (23/4, 19:00, Μετς) με αντίπαλο τον ΖΑΟΝ εξαντλήθηκαν».