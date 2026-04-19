Ο Παναθηναϊκός μετά το πρώτο σετ που ήταν σαν να μην βρισκόταν στο γήπεδο, επικράτησε με 3-1 του ΖΑΟΝ στο Ζηρίνειο, έκανε το 2-0 και θέλει ακόμα μία νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Με εξαίρεση το πρώτο σετ που ήταν σαν να μην βρισκόταν στο γήπεδο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει τον ΖΑΟΝ με 3-1 (25-14, 15-25, 18-25, 16-25) και να κάνει το 2-0 νίκες στην σειρά των τελικών. Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι θέλει ακόμα μία για να πάρει την κούπα με τον τρίτο τελικό να είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Πέμπτη στις 19:00 στο Μετς.

Ο ΖΑΟΝ μπήκε εντυπωσιακά, πήρε το πρώτο σετ, αλλά στην συνέχεια δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα στον μεγάλο του αντίπαλο, με την ομάδα της Κηφισιάς να έχει κάνει ήδη την μεγάλη υπέρβαση με την συμμετοχή της στον τελικό.

Με περίπατο το 1-0 ο ΖΑΟΝ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ, ένα σετ στο οποίο ο ΖΑΟΝ κυριάρχησε απόλυτα. Οι γηπεδούχες με την Κοβαλέφσκα να μοιράζει ιδανικά το παιχνίδι πήρε από νωρίς μια διαφορά και την κράτησε με χαρακτηριστική άνεση. Στο διάστημα αυτό οι «πράσινες» δεν μπήκαν ούτε μία στιγμή στο ματς, δεν κατάφεραν να κάνουν ούτε μία φορά ένα σερί 2-0, με την ομάδα του Μπάμπη Μυτσκίδη να κάνει με περίπατο το 1-0 επικρατώντας με το εντυπωσιακό 25-14.

Ίδια εικόνα με πρωταγωνιστή τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο

Στο δεύτερο σετ είδαμε ακριβώς την ίδια εικόνα, αλλά με διαφορετικό πρωταγωνιστή. Με την Παπαγεωργίου να βοηθάει στο μπλοκ, την Γουάιτ να είναι ασταμάτητη και την Μπένετ να μην χάνει επίθεση, οι φιλοξενούμενες πήραν από νωρίς μια διαφορά την οποία κράτησαν ως το τέλος κάνοντας επίσης με άνεση το 1-1. Αυτό φαίνεται και από το τελικό 15-25 με τον ΖΑΟΝ στο διάστημα αυτό να μην έχει καμία σχέση με την ομάδα του πρώτου σετ.

Ξέφυγαν μετά το 10-10 και έκαναν το 1-2 οι «πράσινες»

Στο τρίτο είχαμε ντέρμπι στο ξεκίνημα, με τις γηπεδούχες να παίρνουν νωρίς ένα προβάδισμα τριών πόντων (8-5) και τις φιλοξενούμενες να ισοφαρίζουν σε 10-10. Σε αυτό το σημείο ουσιαστικά τελείωσαν όλα, καθώς τα κορίτσια του Κιαπίνι με την Μπένετ να συνεχίζει να είναι ασταμάτητη και το μπλοκ να κλείνει ιδανικά, προηγήθηκαν με 6 πόντους (12-18) και όλα τελείωσαν. Ο ΖΑΟΝ δεν μπόρεσε να αντιδράσει παρά τις αλλαγές του Μυτσκίδη και οι «πράσινες» επικρατώντας με 25-18 έκαναν το 1-2.

Το ίδιο άνετα και το τέταρτο για το 1-3

Ο δεύτερος τελικός μπορεί να είχε τέσσερα σετ, αλλά κανένα δεν ήταν ντέρμπι, καθώς και στο τέταρτο η ομάδα που το πήρε και συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός το έκανε με χαρακτηριστική άνεση. Οι «πράσινες» ξέφυγαν με 4 (6-10) και παρότι οι γηπεδούχες μείωσαν στον πόντο, αύξησαν την διαφορά τους μέχρι τους 7 (9-16) και ουσιαστικά όλα τελείωσαν εκεί. Το «τριφύλλι» πήρε το σετ με 16-25, έκανε το 3-1 και το 2-0 στις νίκες.

Για τις νικήτριες πρώτη σκόρερ ήταν η εξαιρετική Μπένετ που σταμάτησε στους 23 πόντους, με την Γουάιτ να ακολουθεί με 14 και την Λαμπκόφσκα με 12. Για τις ηττημένες η Τικμανίδου είχε 15, η Τεϊσέιρα 13 και η Γράβαρη 11.