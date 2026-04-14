Ο Ταμπουρατζής παραμένει στον πάγκο της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Ταμπουρατζή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ γυναικών.

Ο Κωνσταντίνος Ταμπουρατζής θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ γυναικών της ΑΕΚ, με τον σύλλογο να ανακοινώνει τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών

Ο Έλληνας τεχνικός, πήγε στην ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι ως βοηθός προπονητή και γρήγορα ανέλαβε ως πρώτος, κι οδήγησε την Ένωση μέχρι τα ημιτελικά της Volley League Γυναικών, όπου γνώρισε την ήττα από τον ΖΑΟΝ Κηφισιάς.

Οι διοικούντες την Ένωση, εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τη φετινή πορεία και εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι τη νέα σεζόν θα καταφέρουν να φτάσουν ακόμη ψηλότερα.

H ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ταμπουρατζή, ο οποίος θα συνεχίσει στον πάγκο της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Ο Κωνσταντίνος ήρθε στην ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι ως βοηθός προπονητή και γρήγορα ανέλαβε ως πρώτος, προσφέροντας πολλά και σημαντικά προκειμένου να αξίζει την απόλυτη εμπιστοσύνη μας και για την επόμενη μέρα της ομάδας μας.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ δήλωσε για την ανανέωση του συμβολαίου του: "Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την ανανέωση της συνεργασίας μου με την ΑΕΚ. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τη διοίκηση της ομάδας και προσωπικά τον πρόεδρο κ. Αλεξίου για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου και έχω σκοπό να την ανταποδώσω με όλες μου τις δυνάμεις.

Το να είναι κάποιος μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, δημιουργεί μια μόνιμη αισιοδοξία. Συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση αυτό που ξεκινήσαμε, όλοι μαζί ενωμένοι. Στόχος μας είναι οι φίλαθλοί μας να είναι υπερήφανοι για το τμήμα και να είναι σίγουροι ότι θα κάνουμε το καλύτερο για να στοχεύσουμε στην κορυφή. Και φυσικά θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχηθώ Χρόνια Πολλά στην ΑΕΚ και στους απανταχού φιλάθλους της"».