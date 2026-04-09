Παναθηναϊκός- ΖΑΟΝ: Το πρόγραμμα των τελικών
To πρόγραμμα των τελικών του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών έγινε γνωστό και άπαντες αναμένουν το «ραντεβού» του Παναθηναϊκό κόντρα στον ΖΑΟΝ!
Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 16 Απριλίου όταν το ρολόι δείξει 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ -2.
Να θυμίσουμε πως ο ΖΑΟΝ προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League γυναικών μετά από 45 χρόνια. Πετυχαίνοντας μία τεράστια ανατροπή από 2-0 σετ, η ομάδα της Κηφισιάς επικράτησε με 3-2 (21-25, 22-25, 25-21, 25-18, 25-20, 15-9) της ΑΕΚ για να κάνει 2-0 στο ζευγάρι των ημιτελικών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- Πέμπτη 16 Απριλίου – Πρώτος αγώνας
- Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.
- Κυριακή 19 Απριλίου – Δεύτερος αγώνας
- Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
- Πέμπτη 23 Απριλίου – Τρίτος αγώνας
- Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.
- Κυριακή 26 Απριλίου – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)
- Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
- Πέμπτη 30 Απριλίου – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)
- Γυμναστήριο Μετς, 21.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.
