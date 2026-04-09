Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης έκανε γνωστό το πρόγραμμα των αναμετρήσεων που θα κρίνουν τον πρωταθλητή της σεζούν, με την πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκό με τον ΖΑΟΝ να έχει δρομολογηθεί για τις 16 Απριλίου.

To πρόγραμμα των τελικών του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών έγινε γνωστό και άπαντες αναμένουν το «ραντεβού» του Παναθηναϊκό κόντρα στον ΖΑΟΝ!

Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 16 Απριλίου όταν το ρολόι δείξει 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ -2.

Να θυμίσουμε πως ο ΖΑΟΝ προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League γυναικών μετά από 45 χρόνια. Πετυχαίνοντας μία τεράστια ανατροπή από 2-0 σετ, η ομάδα της Κηφισιάς επικράτησε με 3-2 (21-25, 22-25, 25-21, 25-18, 25-20, 15-9) της ΑΕΚ για να κάνει 2-0 στο ζευγάρι των ημιτελικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: