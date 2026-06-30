Η ερασιτεχνική ΑΕΚ μετακομίζει στην «Allwyn Arena»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος σε συννενόηση με τον Nίκο Παντερμαλή, αποφάσισαν να μεταφέρουν τα γραφεία της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, μέσα στην «Allwyn Arena»

Οι εξελίξεις στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ... τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Λίγα 24ώρα μετά την ανακοίνωση του Nίκου Παντερμαλή ως νέου εκτελεστικού διευθυντη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ και ενόψει της κρίσιμης Γενικής Συνέλευσης που έχει προγραμματιστεί για μέσα στην εβδομάδα, νεαρός δικηγόρος, σε συννενόηση με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο, προχώρησαν σε μία ακόμη μεταρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από συννεόηση των δύο ανδρών, ανακοίνωθηκε ότι, εντός του επόμενου μήνα, η διοικητική έδρα και τα γραφεία του Συλλόγου θα μεταφερθούν στην «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πρώτη Οργανωτική Παρέμβαση: Η διοικητική έδρα της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ στην «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ ανακοινώνει ότι, εντός του μηνός Ιουλίου, η διοικητική της έδρα και τα γραφεία του Συλλόγου θα μεταφερθούν στην «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η απόφαση αυτή αποτελεί την πρώτη οργανωτική παρέμβαση της νέας διοίκησης και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιοργάνωσης, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, λειτουργικής και αποτελεσματικής διοικητικής δομής.

Τα νέα γραφεία θα διαμορφωθούν σε έναν σύγχρονο χώρο, σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας του Συλλόγου. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία αίθουσας συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μόνιμης τροπαιοθήκης, στην οποία θα αναδεικνύεται η ιστορία, οι τίτλοι και η διαχρονική πορεία της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ.

Η εγκατάσταση της διοικητικής έδρας στην «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ενισχύει τη λειτουργική συνοχή του Συλλόγου και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου οργανωτικής αναβάθμισης, με σεβασμό στην ιστορία της ΑΕΚ και σταθερό προσανατολισμό στη δημιουργία σύγχρονων δομών για το μέλλον.