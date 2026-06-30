Ο νέος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής έδωσε το «παρών» στη γενική συνέλευση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ.

Με πνεύμα ενότητας εμφανίστηκε ο νέος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής στη γενική συνέλευση, που έγινε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στο «Βυζαντινό» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο νέος ισχυρός άντρας του σωματείου, ευχαρίστησε τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο και τόνισε πως στόχος είναι η ενότητα ο σύλλογος να λειτουργεί το σωματείο σε υγιείς βάσεις.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Παντερμαλής δήλωσε: «Nα ευχαριστήσω δημόσια τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο, που για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο μου εμπιστεύεται μία σημαντική θέση. Η πρώτη ήταν η συμμετοχή μου στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ και τώρα η θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή.

Ο ρόλος μου θα είναι να επικοινωνώ με όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να καταρτιστεί ένας συνολικός σχεδιασμός και να μπουν οι βάσεις για ένα υγιές σωματείο, τόσο σε οικονομικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχουν τμήματα των οποίων στόχος είναι η παραγωγή αθλητών, ενώ υπάρχουν και τμήματα που βρίσκονται κοντά στον πρωταθλητισμό. Θέλουμε, στο τέλος κάθε χρονιάς, να γνωρίζουμε ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό. Ο πρωταθλητισμός, όταν δεν αποτελεί φυσική προέκταση μίας ομάδας, δημιουργεί χρέη.

Σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα στο μέλλον. Όλοι οι φίλαθλοι βρίσκονται σε μία θετική περίοδο, καθώς κατακτήσαμε το πρωτάθλημα με έναν καθαρό και ξεχωριστό τρόπο, δείχνοντας σημαντική υπεροχή. Στόχος μας είναι να σφυρηλατήσουμε την ενότητα και να βοηθήσουμε την Ερασιτεχνική ΑΕΚ να εξελιχθεί σε έναν σύλλογο που θα αγκαλιάζει ολόκληρη την περιοχή, συνδέοντάς τη με τις δράσεις που έχουμε ήδη αναπτύξει.

Όλα αυτά γίνονται με τη στήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος μιλά διαρκώς για τις αξίες, το “Ευ Αγωνίζεσθαι” και τη σωστή λειτουργία, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Εκεί θα βρίσκεται και η Ερασιτεχνική ΑΕΚ. Την αποκαλούμε Ερασιτεχνική, όμως δεν θα διοικηθεί με ερασιτεχνικό τρόπο, αλλά με σχέδιο, όραμα και επαγγελματισμό».