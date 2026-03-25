Ο Πανιώνιος σε 67 λεπτά «καθάρισε» τη νίκη με την ΑΕΚ

Ο Πανιώνιος επέβαλε τον ρυθμό του και νίκησε την ΑΕΚ με 3-0 σετ, θέλοντας μια ακόμα νίκη για να βρεθεί στα ημιτελικά της Volley League.

Ασκώντας μεγάλη πίεση από τη γραμμή του σερβίς, ο Πανιώνιος νίκησε στο «Ανδρέας Βαρίκας» με 3-0 σετ την ΑΕΚ κι έκανε το 1-0 στη μεταξύ τους προημιτελική σειρά της Volley League γυναικών.

Η ΑΕΚ αγωνίστηκε χωρίς τις τραυματίες Ματέι Μπουρτέα, Σταματία Κυπαρίσση και Έλσα Πατουχέα, ενώ η Εβίτα Ξηντάρα αγωνίστηκε, παρότι ταλαιπωρείται από θλάση στη γάμπα

Οι «κυανέρυθρες» απέχουν μία νίκη από τη πρόκριση από τη πρώτη τους πρόκριση στα ημιτελικά της Volley League γυναικών, με την Ένωση να κυνηγάει την ισοφάριση της σειράς το Σάββατο (28/3, 19:00) στο γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού.

Και στα τρία σετ οι αθλήτριες του Γιουνούς Οτσάλ είχαν τον έλεγχο, εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες της ΑΕΚ και έφτασαν εύκολα στο 3-0 σετ μετά από 67 λεπτά.

Διαιτητές: Νικάκης, Αρβανίτης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργόπουλος, Παρατηρητής αγώνα: Τσάκωνας, Επόπτες: Νικολάου Μ., Δημόπουλος, Γραμματεία: Νικολάου Ελ..

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-8, 21-16, 25-17

2ο σετ: 8-2, 16-11, 21-13, 25-16

3ο σετ: 8-6, 16-12, 21-13, 25-15

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 11 άσσους, 40 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 2 άσσους, 30 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-16, 25-15) σε 67′

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιουνούς Οτσάλ): Ριστίσεβιτς 11 (8/22 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες), Στογίλκοβιτς 3 (1/2 επ., 2 άσσοι), Ατανασίγιεβιτς 16 (13/23 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 55% υπ. – 35% άριστες), Ραχίμοβα 14 (10/30 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 10 (7/9 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Καρέλια 4 (1/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 71% υπ. – 43% άριστες).

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κλέπκου 5 (4/12 επ., 1 άσσος, 47% υπ. – 20% άριστες), Κιουτσιούκη 10 (5/13 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Βάλκοβα 1 (1/3 επ.), Ντιουφ 12 (12/37 επ., 29% υπ. – 14% άριστες), Καββαδία 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Γιουζγκέντς 5 (5/25 επ.) / Ξηντάρα (λ, 48% υπ. – 22% άριστες), Μήλιου, Βουλγαράκη.

Η γνώμη του πάγκου

Γιουνούς Οτσάλ (Πανιώνιος): «Είμαι χαρούμενος γιατί αρχίσαμε με συγκέντρωση και τελειώσαμε με τον ίδιο τρόπο. Κάναμε το παιχνίδι μας και νικήσαμε με το πλάνο που ακολουθήσαμε. Κάναμε κάποια λάθη, όμως σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την εμφάνιση».

Κώστας Ταμπουρατζής (AEK): «Δεν θέλω να μείνω στα προβλήματα. Προχωράμε με αυτά. Θα έπρεπε να παρουσιαστούμε καλύτεροι. Δεν μπορούμε να βρίσκουμε δικαιολογίες. Περιμένω περισσότερα και όσες παίζουν πρέπει να εκτελούν το πλάνο. Περιμένω ένα καινούργιο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο Πανιώνιος ήταν καλύτερος, μας έβαλε δυσκολίες. Αν σου “κλειδώσει” ένα, δύο παίκτες και δεν έχεις αλλαγές, δεν έχεις λύσεις. Μένουμε στην επόμενη μέρα για να βρούμε τις δικές μας λύσεις».