Με ανακοίνωσή του ο Πανιώνιος ανέφερε πως δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα οι Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Χατζηνικολάου.

Οι αλλαγές στο έμψυχο υλικό του Πανιωνίου συνεχίζονται με τους «κυανέρυθιρους» εκτός από αποκτήσεις παικτών να προχωρούν και σε αποδεσμεύσεις. Οι δύο τελευταίοι είναι ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να τους ευχαριστεί για την προσφορά τους.

Η ανακοίνωση για τον Κωνσταντινίδη: «Το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. ευχαριστεί τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη για την πολυετή και ανεκτίμητη προσφορά του στην ομάδα μας.

Ο Παναγιώτης, ο δικός μας Πάκο, δεν ήταν απλώς ένας αθλητής του Πανιωνίου. Ήταν και είναι κομμάτι της ίδιας της ταυτότητας του συλλόγου. Από μικρό παιδί στις ακαδημίες μέχρι την παρουσία του στην ανδρική ομάδα, υπηρέτησε τον Πανιώνιο σε κάθε του βήμα, στα εύκολα αλλά κυρίως στα δύσκολα.

Στάθηκε εκεί όταν τα πράγματα δεν ήταν δεδομένα. Όταν οι συνθήκες απαιτούσαν υπομονή, πίστη και επιμονή. Και έμεινε για να δει τον Πανιώνιο εκεί όπου ανήκει, στη Volley League.

Το όνομά του έχει συνδεθεί με τη σύγχρονη ιστορία του βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου. Με μια διαδρομή που δεν μετριέται μόνο σε αγώνες, αλλά σε χρόνια παρουσίας, σε στιγμές, σε αποδυτήρια, σε πίστη.

Πάκο, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έδωσες στον Πανιώνιο».

Η ανακοίνωση για τον Χατζηνικολάου: «Το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. ευχαριστεί τον Δημήτρη Χατζηνικολάου για την παρουσία και την πολύτιμη προσφορά του στην ομάδα μας τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Δημήτρης, ένα δικό μας παιδί, στάθηκε δίπλα στον Πανιώνιο σε μια ολόκληρη διαδρομή, με συνέπεια, αφοσίωση και ήθος. Μεγάλωσε μέσα στην ομάδα και αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε φάση της προσπάθειας.

Η συμβολή του, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, ήταν ανεκτίμητη. Με την καθημερινή του παρουσία, τη διάθεση για δουλειά και τη σχέση του με την ομάδα, άφησε το δικό του αποτύπωμα σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για το βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου.

Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες στον Πανιώνιο.

Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, με υγεία και κάθε επιτυχία».