Ο Πανιώνιος ανακοίνωση την αποχώρηση των Μίλαν Κάτιτς, Γκάμπριελ Αντράντε και Νίκου Παλέντζα.

Ο Πανιώνιος ετοιμάζει τη νέα ομάδα με στόχο να πετύχει όσα περισσότερα μπορεί και στους άνδρες και στη Novibet Volley League. Έτσι εκτός από τις προσθήκες υπάρχουν και αποχωρήσεις παικτών. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης να ανακοινώνει τρεις αποχωρήσεις. Ο λόγος για τους Μίλαν Κάτιτς, Γκάμπριελ Αντράντε και Νίκο Παλέντζα.

Η ανακοίνωση για τον Κάτιτς έχει ως εξής: «Το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. ευχαριστεί τον Μίλαν Κάτιτς για την παρουσία και την προσφορά του στην ομάδα μας την προηγούμενη σεζόν.

Ο Μίλαν αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι της προσπάθειάς μας και στα παιχνίδια που αγωνίστηκε, είχε καθοριστική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Με την εμπειρία, την ποιότητα και τη συγκέντρωσή του, βοήθησε ουσιαστικά σε κρίσιμες στιγμές της σεζόν.

Η παρουσία του άφησε το δικό της αποτύπωμα σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για το βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου.

Μίλαν, σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερες στην ομάδα μας.

Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, με υγεία και επιτυχίες».

Η ανακοίνωση για τον Αντράντε έχει ως εξής: «Το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. ευχαριστεί τον Gabriel Andrade για τη σημαντική του παρουσία στην ομάδα μας τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Gabriel αποτέλεσε ένα από τα πιο φωτεινά πρόσωπα της ομάδας, φέρνοντας καθημερινά ενέργεια, πάθος και πίστη στην κοινή προσπάθεια. Με τη θετική του διάθεση και τη στάση του, εντός και εκτός γηπέδου, συνέβαλε ουσιαστικά στο κλίμα, τη συνοχή και το πνεύμα που χαρακτήρισε την ομάδα μας.

Η παρουσία του άφησε το δικό της αποτύπωμα σε μια σημαντική διαδρομή για το βόλεϊ ανδρών του Πανιωνίου.

Gabriel, σε ευχαριστούμε για όσα μοιράστηκες μαζί μας.

Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, με υγεία και επιτυχίες σε κάθε επόμενο βήμα».

Η ανακοίνωση για Παλέντζα έχει ως εξής: «Το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. ευχαριστεί τον Νίκο Παλέντζα για την παρουσία και την προσφορά του στην ομάδα μας τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο Νίκος υπήρξε η ψυχή της ομάδας σε όλη αυτή τη διαδρομή. Με την ενέργεια, το πάθος και τη διαρκή του παρουσία, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους συμπαίκτες του και βασικό κομμάτι της καθημερινής προσπάθειας.

Η συμβολή του δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά αποτυπώθηκε και στο πνεύμα, τη συνοχή και τη νοοτροπία που χαρακτήρισε την ομάδα αυτά τα χρόνια.

Νίκο, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έδωσες στον Πανιώνιο.

Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, με υγεία και κάθε επιτυχία».