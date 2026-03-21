Οι Ερυθρόλευκοι κινήθηκαν και... καπάρωσαν την μεταγραφή της σπουδαίας Αμερικανίδας Τάιλορ Μπάνιστερ με καριέρα σε Ουγγαρία και Πολωνία.

Στα 26 της χρόνια η Μπάνιστερ αποτελεί ένα δυνατό όνομα στο γυναικείο βόλεϊ και με μεγάλη ζήτηση στην αγορά. Με ύψος 1.96 μέτρα η Αμερικανίδα διαγώνιος - που θα συνεχίσει την καριέρα της στον Ολυμπιακό - μετά το κολέγιο έκανε καριέρα σε Ουγγαρία με την ομάδα της Βάσας και Πολωνία με την KS DevelopRes Rzeszów, κατακτώντας τίτλους και ατομικές διακρίσεις όμως της MVP και της κορυφαίας διαγώνιας στην Ουγγαρία το 2023 και το 2024 αντιστοίχως.

Η Τάιλορ Μπάνιστερ είναι κλεισμένη - με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες - από τον Ολυμπιακό αποτελώντας μία πολύ δυνατή προσθήκη. Όπως φαίνεται να αντικαταστήσει την Μιλίτσα Κούμπουρα, που αναμένεται να αποχωρήσει από το υπάρχον ρόστερ του Ολυμπιακού μετά το πέρας της σεζόν. Η Μπάνιστερ έχει κατακτήσει τίτλους σε Πολωνία και Ουγγαρία ενώ στο Challenge Cup του 2024-2025 είχε φτάσει ως τα ημιτελικά με την ομάδα της Βάσας.