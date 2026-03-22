Με τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός νίκησαν εύκολα Μίλωνα και ΖΑΟΝ, ενώ σημαντικό ήταν το τρίποντο του Άρη επί της ΑΕΚ εκτός έδρας.

Με τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών και πάμε προς ολοταχώς για τα Play Offs. Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την Βαλεφόλια επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-0 του Μίλωνα. Άνετο 3-0 για τον Ολυμπιακό επί του ΖΑΟΝ στο Ζηρίνειο, όπως και του ΠΑΟΚ επί του Μαρκόπουλου στην Μίκρα.

Ο ΑΟ Θήρας νίκησε με 3-1 την Θέτιδα, ενώ η μίνι ή μεγάλη έκπληξη όπως θέλει ο καθένας ας το πει, ήταν η νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1.

ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΟΚ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 3-0

ΤΑ ΣΕΤ: 25-19, 25-19, 25-19

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσους, 51 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 8 λάθη αντιπάλων ενώ του Μαρκόπουλου από 4 άσους, 30 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΟΚ (Μανιώτης): Τάουμπνερ 15 (12/27 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Απλαδά 8 (3/4 επ., 5 μπλοκ), Σίζαρ 10 (10/17 επ., 30% υπ. – 09% άριστες), Κότσιτς 12 (5/13 επ., 7 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ (0/2 επ.), Μπάκα 22 (21/41 επ., 1 άσος, 73% υπ. – 18% άριστες) / Καραμπάση (λ., 64% υπ. – 50% άριστες), Αντύπα, Θεοδοσίου, Αρμουτσή.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (Ρούσης): Γουόκερ 9 (4/8 επ., 5 μπλοκ), Μάρμεν 6 (5/22 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 13% άριστες), Καθάριου 1 (1/3 επ.), Σπανού 10 (7/29 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 7% υπ. – 0% άριστες), Γκραμπόφσκα 2 (1/2 επ., 1 άσσος), Λόχμαντσουκ 12 (12/26 επ.) / Δήμου (λ., 43% υπ. – 14% άριστες), Αλλαγιάννη 1 (0/2 επ., 1 άσος), Λογαρά, Τριανταφύλλου.

ΖΑΟΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-3

ΤΑ ΣΕΤ: 22-25, 18-25, 21-25

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 2 άσσους, 32 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 41 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

ΖΑΟΝ (Μπάμπης Μυτσκίδης): Τικμανίδου 10 (8/16 επ., 2 μπλοκ, 50% υπ. – 33% άριστες), Κασδοβασίλη 5 (1/8 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Αλεξάκου 5 (5/22 επ., 35% υπ. – 10% άριστες), Γράβαρη 4 (2/7 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 1 (1/1 επ.), Τεϊσέιρα 7 (7/24 επ.) / Μπελιά (λ., 33% υπ. – 33% άριστες), Σπυροπούλου (λ.), Φουμάκη 1 (1 μπλοκ), Ζιώγα 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ), Νικόλοβα 3 (3/7 επ., 58% υπ. – 17% άριστες), Μπλιάτσιου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ηλιοπούλου 3 (2 άσοι, 1 μπλοκ), Εμμανουηλίδου 7 (2/8 επ., 5 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 4 (3/5 επ., 1 άσος), Καρκάσες 16 (15/34 επ., 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 17 (15/28 επ., 2 άσοι, 60% υπ. – 33% άριστες), Κονέο 2 (2/13 επ., 58% υπ. – 25% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 72% υπ. – 39% άριστες), Σαμπάτη (λ), Φακοπουλίδου 1 (1/1 επ.), Οικονομίδου, Τερζόγλου 6 (3/3 επ., 3 μπλοκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΙΛΩΝ 3-0

ΤΑ ΣΕΤ: 25-18, 25-19, 25-14

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 6 άσους, 39 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ του Μίλωνα από 2 άσους, 27 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (6/10 επ., 3 μπλοκ), Τάνη 4 (1/2 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Στράντζαλη 11 (9/19 επ., 2 άσοι, 31% υπ. – 15% άριστες), Παπαγεωργίου 4 (1/6 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντίνου 12 (9/21 επ., 3 άσοι, 36% υπ. – 18% άριστες), Παπά 14 (11/24 επ., 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ., 50% υπ. – 31% άριστες), Γιώτα 2 (2/3 επ.), Ράπτη.

ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Λεονταρίδου 2 (2 μπλοκ), Σάρις 15 (14/32 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 27% άριστες), Σκουλούδη 3 (1/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ζαφειρίου 10 (10/27 επ., 33% υπ. – 11% άριστες), Αργυρίου 2 (1/7 επ., 1 άσος), Ζαμπορόφσκα 1 (1/4 επ.) / Χάνα (λ., 43% υπ. – 29% άριστες), Χατζηγρηγορίου, Αμπατζή.

ΑΕΚ – Άρης 1-3

Τα σετ: 1-3 (22-25, 25-19, 22-25, 22-25) σε 106′.

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 4 άσσους, 52 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 4 άσσους, 60 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κλέπκου 9 (7/23 επ., 2 μπλοκ, 64% υπ. – 55% άριστες) Κιουτσιούκη 2 (2/8 επ.), Βάλκοβα 3 (0/1 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ντιουφ 18 (18/43 επ., 31% υπ. – 12% άριστες), Καββαδία 10 (7/13 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιούζγκεντς 24 (18/47 επ., 6 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 64% υπ. – 52% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Μήλιου.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Μπόρισλαβ Κρατσάνοφ): Όλουτς 10 (9/29 επ., 1 άσσο, 70% υπ. – 52% άριστες), Πολυνοπούλου 7 (6/10 επ., 1 μπλοκ), Μερτέκη 17 (15/36 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 46% άριστες), Ξανθοπούλου 3 (2/5 επ., 1 άσσος), Ζαντοροϊνάι 30 (25/52 επ., 5 μπλοκ), Έριτς 6 (3/13 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 74% υπ.-70% άριστες), Ευθυμιοπούλου, Κοκότη.

ΑΟ Θήρας – Θέτιδα 3-1

Τα σετ: 3-1 (22-25, 29-27, 25-15, 25-17) σε 105′

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ), Πάβισιτς 16 (10/30 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. – 44% άριστες), Σιρίνινα 7 (6/12 επ., 1 άσσος), Μάασε 13 (11/28 επ., 2 μπλοκ), Δημητριάδη 13 (10/19 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 10 (7/17 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 68% υπ. – 42% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 69% υπ. – 44% άριστες), Σαουλίδου (λ, 50% υπ. – 12% άριστες), Μπαρμπαλιού 1 (1 μπλοκ), Μιρτσκουλάβα 6 (4/23 επ., 2 άσσοι, 73% υπ. – 18% άριστες), Κεραμιτσοπούλου 6 (3/11 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ).

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (1 μπλοκ), Βλαχάκη 15 (12/48 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 26% υπ. – 14% άριστες), Κυπαρίσση 1 (1 μπλοκ), Σταυρινίδη 10 (4/10 επ., 6 μπλοκ), Πάλαγκ 5 (4/25 επ., 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 23 (19/50 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 57% υπ. – 14% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 48% υπ. – 14% άριστες), Κοντονή (λ), Γκιαούρη 1 (1/5 επ.), Γαροφαλάκη.

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ (22ης) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 20/3

Ηλυσιακός – Πανιώνιος 0-3 (13-25, 22-25, 21-25)

Κυριακή 22/3

ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός 0-3 (22-25, 18-25, 21-25)

ΑΟ Θήρας – Θέτις Βούλας 3-1 (22-25, 29-27, 25-15, 25-17)

ΑΕΚ – Άρης 1-3 (22-25, 25-19, 22-25, 22-25)

Παναθηναϊκός – Μίλων 3-0 (25-18, 25-19, 25-14)

ΠΑΟΚ – Μαρκόπουλο 3-0 (25-19, 25-19, 25-19)

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 60

2. Ολυμπιακός 55

3. Πανιώνιος 49

4. ΑΟ Θήρας 43

5. ΠΑΟΚ 37

6. ΑΕΚ 34

7. ΖΑΟΝ 31

8. Θέτις 25

9. Μίλων 20

10. Άρης 19

11. Μαρκόπουλο 14

12. Ηλυσιακός 9