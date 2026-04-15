Με τον κόσμο στο πλευρό της θα παίξει η ΑΕΛ Novibet στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Τραπέζι στο σπίτι του Σαγάλ και συγγνώμη από Χιλιανό και Μασόν. Επέστρεψε ο Ατανάσοφ, αγωνία για Μούργο. Συνάντηση παικτών με οργανωμένους.

Μετά από δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές των Play Out η ΑΕΛ Novibet θέλει κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι να πάρει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα και να μπορέσει εκτός από την βαθμολογική της θέση να ανεβάσει και την ψυχολογία της. Και στον αγώνα αυτό οι παίκτες του Σάββα Παντελίδη δεν θα είναι μόνοι τους, καθώς δίπλα τους θα βρίσκεται και ο κόσμος.

Οι Θεσσαλοί πήραν 450 εισιτήρια για το σημαντικό αυτό ματς, με τον κόσμο να ετοιμάζεται να δώσει και πάλι βροντερό παρών, όπως δίνει άλλωστε σε κάθε αναμέτρηση.

Τραπέζι στο σπίτι του Σαγάλ και συγγνώμη από τον ίδιο και τον Μασόν

Χθες Τρίτη όπως ήταν ήδη γνωστό απολογήθηκαν στην διοίκηση οι Άνχελο Σαγάλ και Ιβάν Μασόν. Ο Χιλιανός μεσοεπιθετικός και ο Γάλλος δεξιός οπισθοφύλακας ζήτησαν συγγνώμη για την συμπεριφορά τους στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, ενώ στην συνέχεια έκαναν το τραπέζι στους συμπαίκτες τους στο σπίτι του Σαγάλ. Και εκεί ζήτησαν και πάλι συγγνώμη και όλοι μαζί υποσχέθηκαν να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους για να μπορέσει η ΑΕΛ Novibet να επιστρέψει στις νίκες.

Συνάντηση με οργανωμένους και υποσχέσεις για την συνέχεια

Την Τρίτη το βράδυ αντιπροσωπεία παικτών της ΑΕΛ Novibet και συγκεκριμένα οι Ηλιάδης, Σουρλής, Πασάς και Μπατουμπινσικά μαζί με τον προπονητή Σάββα Παντελίδη και τον τεχνικό διευθυντή Θωμά Κυπαρίσση συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία των οργανωμένων. Στην συνάντηση αυτή οι παίκτες αναφέρθηκε πως όλοι μια γροθιά θα παλέψουν για την σωτηρία και ζήτησαν από τον κόσμο να συνεχίσει να είναι δίπλα τους, κάτι που θα γίνει καθώς όπως αναφέραμε και πριν θα πάρουν 450 εισιτήρια και για τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Επιστροφή Ατανάσοφ, αγωνία για Μούργο

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ατανάσοφ επέστρεψε και προπονήθηκε κανονικά και έχει θέση στον εαυτό του στην διάθεση του Παντελίδη για το ματς του Σαββάτου. Στον αντίποδα δύσκολα θα προλάβει ο Σάββας Μούργος ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση και αύριο θα ξέρουμε με σιγουριά αν θα προλάβει, κάτι που δεν συγκεντρώνει και τόσες πολλές πιθανότητες.