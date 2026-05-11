Ο τεχνικός του Παναιτωλικού Γιάννης Αναστασίου πλην του Ουνάι Γκαρσία δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα για το ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Παναιτωλικός μετά τη σπουδαία νίκη στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου, φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet με στόχο μία ακόμα νίκη, που θα κλειδώσει και την παραμονή.

Ο τεχνικός της ομάδας του Αγρινίου Γιάννης Αναστασίου, όπως αναμενόταν, δεν υπολογίζει τον τραυματία Ουνάι Γκαρσία, ενώ έχει στη διάθεσή του τον Σιέλη, ο οποίος εξέτισε την ποινή του, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Βαγγέλης Νικολάου.

Αναλυτικά οι παίκτες που πήρε ο Αναστασίου στην αποστολή για την αυριανή (19:00) εντός έδρας αναμέτρηση:

Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.