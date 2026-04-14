Οι Άνχελο Σαγάλ και Ιβάν Μασόν απολογήθηκαν την Τρίτη (14/04) για τη συμπεριφορά τους στη διοίκηση της ΑΕΛ Novibet και αναμένονται αποφάσεις.

Στα γραφεία της ΑΕΛ Novibet βρέθηκαν την Τρίτη (14/4) οι Άνχελο Σαγάλ και Ιβάν Μασόν, οι οποίοι κλήθηκαν από τη διοίκηση του κλαμπ να δώσουν εξηγήσεις για την εντιεπαγγελματική συμπεριφορά τους στην εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό, για τη 2η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League.

Ο Χιλιάνος εξτρέμ αποβλήθηκε στο 80ο λεπτό του αγώνα με τον Τίτορμο για εκτός φάσης χτύπημα στον Άλεξιτς. Από την πλευρά του ο Μασόν αντέδρασε πολύ άσχημα τη στιγμή της αλλαγής του και αποδοκιμάστηκε έντονα από τους Λαρισαίους φιλάθλους.

Θυμίζουμε πως ο Σαγάλ κλήθηκε λίγους μήνες μετά το πρώτο του πειθαρχικό παράπτωμα για τσακωμό με τον Γιάνι Ατανάσοφ εν ώρα αγώνα, για το ποιος θα εκτελούσε μια στατική φάση και τιμωρήθηκε με πρόστιμο.

Οι δυο ποδοσφαιριστές ήταν μετανιωμένοι για τη συμπεριφόρα τους και απολογήθηκαν, ενώ τόνισαν πως θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα στο μεγάλο στόχο της παραμονής. Μένει πλέον να αφενεί η τελική απόφαση της διοίκησης της ΑΕΛ Novibet.