ΑΕΛ Novibet: Επιστροφή Μασόν για το ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο
Η ΑΕΛ Novibet «καίγεται» για νίκη επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο (12/5) στη μάχη που δίνει για την παραμονή, με τους βυσσινί να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους και να ανακοινώνουν την αποστολή.
Σε αυτήν επιστρέφει ο Μασόν, ο οποίος εξέτισε και είναι ξανά διαθέσιμος. Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Κοσσονού, Μούργος, Σουρλής και Αποστολάκης, ενώ για αγωνιστικούς λόγους δεν μπήκαν στην αποστολή οι Αναγνωστόπουλος, Γκρόζος και Σίστο.
Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Μασόν, Παντελάκης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα, Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Δημηνίκος, Ενγκόι, Αντράντα.
