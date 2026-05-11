Ο Μασόν επανέρχεται στην αποστολή της ΑΕΛ Novibet για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό καθώς εξέτισε. Ποιοι έμειναν εκτός για τους βυσσινί.

Η ΑΕΛ Novibet «καίγεται» για νίκη επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο (12/5) στη μάχη που δίνει για την παραμονή, με τους βυσσινί να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους και να ανακοινώνουν την αποστολή.

Σε αυτήν επιστρέφει ο Μασόν, ο οποίος εξέτισε και είναι ξανά διαθέσιμος. Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Κοσσονού, Μούργος, Σουρλής και Αποστολάκης, ενώ για αγωνιστικούς λόγους δεν μπήκαν στην αποστολή οι Αναγνωστόπουλος, Γκρόζος και Σίστο.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Μασόν, Παντελάκης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα, Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Δημηνίκος, Ενγκόι, Αντράντα.