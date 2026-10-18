Ανδρεόπουλος: «Πανηγυρίζουμε σήμερα τον πρώτο τίτλο και από αύριο και πάλι δουλειά»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ ανέφερε πως σήμερα θα πανηγυρίσουν, αλλά από αύριο ξεκινάνε και πάλι δουλειά.

Ο Παναθηναϊκός χωρίς να αφήσει ρο παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου επικράτησε με 3-0 και κατέκτησε το Novibet Σούπερ Καπ που είναι και το τρίτο στην ιστορία του. Μετά το τέλος του αγώνα ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Το παρελθόν στον αθλητισμό δεν μετράει καθόλου, έχουμε μπροστά μας μία νέα χρονιά κι αυτό είναι που μετράει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η προετοιμασία μας δεν πήγε όπως θα θέλαμε. Πριν το παιχνίδι είχαμε μία ανησυχία για την κατάσταση στην οποία θα ήμασταν. Στο παιχνίδι όλα πήγαν καλά, η ομάδα βρήκε ρυθμό. Τακτικά υπερισχύσαμε.

Ήρθε ο πρώτος τίτλος, το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο. Οι αγώνες είναι πολλοί. Δεν λέμε μεγάλα λόγια. Σήμερα πανηγυρίζουμε αλλά αύριο αυτό που ξέρουμε να κάνουμε είναι να δουλεύουμε. Με ταπεινότητα και χωρίς μεγάλα λόγια».