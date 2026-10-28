Παναθηναϊκός – CSM Βουκουρεστίου 3-0: Περίπατος των «πράσινων»
Το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται για την πρόκριση στους «32» του Challenge Cup έκανε ο Παναθηναϊκός. Ο φιναλίστ του περσινού τελικού επικράτησε με 3-0 (25-18, 25-18, 25-19) της CSM Βουκουρεστίου και στις 4/11 θα πάει στη Ρουμανία για να πάρει τη δεύτερη νίκη και μαζί και την πρόκριση.
Λέμε δεύτερη νίκη γιατί θυμίζουμε πως φέτος η CEV άλλαξε τους κανονισμούς και πλέον δεν μετράνε τα σετ αλλά οι νίκες. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός χάσει ακόμα και με 3-2 στο Βουκουρέστι θα έχουμε χρυσό σετ που θα κρίνει την πρόκριση. Αν φυσικά νικήσει με οποιαδήποτε διαφορά θα είναι αυτός που θα έχει προκριθεί.
Στα του αγώνα η διαφορά δυναμικότητας φαίνεται ξεκάθαρα και από την διαφορά στα σετ, καθώς οι Ρουμάνες δεν μπόρεσαν ούτε μία φορά να φτάσουν τους 20 πόντους σε κάποιο από τα τρία σετ.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-13, 21-14, 25-18
2ο σετ: 8-2, 16-9, 21-17, 25-18
3ο σετ: 8-4, 16-12, 21-13, 25-19
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 1 άσσο, 47 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και της CSM Βουκουρεστίου προήλθαν από 1 άσσο, 37 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-18, 25-19) σε 85′
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 13 (12/25 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 25% άριστες), Ντέλιτς 9 (7/15 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1/3 επ.), Λαμπκόφσκα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 38% άριστες), Ορβόσοβα 10 (10/19 επ.), Τίμερμαν 6 (6/8 επ.) / Αντωνακάκη (λ, 100% υπ. – 40% άριστες), Ρόγκα (λ), Παπαφωτίου 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Γκρέκα 1 (1/4 επ.), Ράπτη, Τοντάι 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Κυπαρίσση 6 (6/11 επ., 71% υπ. – 36% άριστες).
CSM ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ (Μπράνκο Γκάιτς): Καλινόιου 2 (2/7 επ.), Στρικβέρντα 2 (2/4 επ.), Βίλας 9 (7/28 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κουμπ 5 (5/10 επ.), Βάιντα 15 (15/34 επ., 50% υπ. – 32% άριστες), Μπόσλερ 4 (4/16 επ.) / Τσέρτες (λ, 57% υπ. – 29% άριστες), Οτέτ (λ), Κικούτσι, Μπουμ 2 (2/3 επ.).
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