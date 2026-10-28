Novibet Voilley League: Ξεχωρίζει το Μίλωνας – Ολυμπιακός
Η Novibet Volley League συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική, μια αγωνιστική στην οποία ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Σαββάτου ανάμεσα στον Μίλωνα και τον Ολυμπιακό στη Νέα Σμύρνη. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές έχουν ως εξής:
Novibet Volley League – 2η αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026
Γυμναστήριο Μετς, 16.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ. Άρης
Διαιτητές: Πρέντζας, Γεωργάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Μαρκάτης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 17.00 (ΕRTSPORTS): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ο.Φ.Η.
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Γεωργιάδης Στ., Παρατηρητής: Ράπτης, Γραμματεία: Καπουράνη.
Γυμναστήριο «Σ. Μπεφόν», 17.30: Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Ν.Ο.Π. Ρεθύμνου
Διαιτητές: Κυριοπούλου, Τόλιος, Τσάλεντζ ρέφερι: Νικάκης, Παρατηρητής: Πέρρος, Γραμματεία: Καπελλάκη Ελ.
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18.00: Π.Α.Ο.Κ. Mateco – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ισκάς, Τσάλεντζ ρέφερι: Αβραμίδης, Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Γραμματεία: Κουμπλή.
Γυμναστήριο Μίλωνα, 19.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Διαιτητές: Κουτσούλας, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Γραμματεία: Λορέντζου.
Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026
Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας», 19.00: Πανιώνιος – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
Διαιτητές: Αβραμίδης, Αντωνόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Πρέντζας, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
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