Novibet Voilley League: Ξεχωρίζει το Μίλωνας – Ολυμπιακός

Φώτης Καρακούσης
Novibet Voilley League: Ξεχωρίζει το Μίλωνας – Ολυμπιακός

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Ο αγώνας ανάμεσα στον Μίλωνα και τον Ολυμπιακό στο «Κροίσος Πέρσης» που θα διεξαχθεί το Σάββατο ξεχωρίζει στην 2η αγωνιστική της Novibet Volley League.

Η Novibet Volley League συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική, μια αγωνιστική στην οποία ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Σαββάτου ανάμεσα στον Μίλωνα και τον Ολυμπιακό στη Νέα Σμύρνη. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές έχουν ως εξής:

Novibet Volley League – 2η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, 16.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ. Άρης

Διαιτητές: Πρέντζας, Γεωργάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Μαρκάτης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

 

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 17.00 (ΕRTSPORTS): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ο.Φ.Η.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Γεωργιάδης Στ., Παρατηρητής: Ράπτης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Γυμναστήριο «Σ. Μπεφόν», 17.30: Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Ν.Ο.Π. Ρεθύμνου

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Τόλιος, Τσάλεντζ ρέφερι: Νικάκης, Παρατηρητής: Πέρρος, Γραμματεία: Καπελλάκη Ελ.

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18.00: Π.Α.Ο.Κ. Mateco – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ισκάς, Τσάλεντζ ρέφερι: Αβραμίδης, Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Γραμματεία: Κουμπλή.

Γυμναστήριο Μίλωνα, 19.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Διαιτητές: Κουτσούλας, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Γραμματεία: Λορέντζου.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026

Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας», 19.00: Πανιώνιος – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Αβραμίδης, Αντωνόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Πρέντζας, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

@Photo credits: INTIME
     

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