Ένας κυριαρχικός Παναθηναϊκός έκανε ό,τι ήθελε στον τελικό του Σούπερ Καπ και επικρατώντας με 3-0 του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου έκανε δικό του το τρόπαιο για τρίτη φορά.

Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε τον τελικό του Σούπερ Καπ ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν απόλυτα στο Μαρκόπουλο και επικρατώντας με 3-0 (25-21, 25-15, 25-15) τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου κατέκτησαν για τρίτη φορά το συγκεκριμένο τρόπαιο.

Πιο εύκολα από όσο δείχνει το σκορ πήρε το πρώτο ο Παναθηναϊκός

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στο ξεκίνημα και πήρε μια διαφορά που έφτασε και στους 6 πόντους (12-6). Μια διαφορά που κράτησε σχετικά εύκολα, παρότι ο Φλοίσβος με ένα δικό του σερί μείωσε στους 2.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν και πάλι στροφές και χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα έφτασαν στο 1-0 παίρνοντας το σετ με 25-21, θα λέγαμε πιο εύκολα και από ότι δείχνει το σκορ.

Όλα τελείωσαν στο 9-9

Στο δεύτερο σετ αρχικά φαινόταν πως θα έχουμε κάποιο έστω και μικρό ντέρμπι, με τον Φλοίσβο να δείχνει μεγαλύτερη διάθεση να πιέσει τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες πήγαν μαζί μέχρι και το 9-9, σημείο στο οποίο όλα πήραν τον δρόμο τους για τους περσινούς νταμπλούχους.

Ο Γιάντσουκ πήγε στο σερβίς, συνέβαλε τα μέγιστα στο να γίνει ένα 5-0 σερί και εκεί κρίθηκαν όλα. Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο κράτησε την διαφορά, αλλά την αύξησε σε μεγάλο βαθμό, κάνοντας με χαρακτηριστική άνεση το 1-0 επικρατώντας με το εμφατικό 25-15.

Με χαρακτηριστική άνεση το 3-0

Έχοντας φτάσει άνετα στο 2-0 ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Φλοίσβο ούτε και στο τρίτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ. Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν απόλυτα στο τάραφλεξ και έκαναν το 3-0 με την διαφορά να είναι και πάλι στους 10 πόντους, δείχνοντας την διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-13, 21-16, 25-21

2ο σετ: 7-8, 16-11, 21-13, 25-15

3ο σετ: 8-5, 16-11, 21-12, 25-15

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 34 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 1 άσσο, 18 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-15, 25-15) σε 84'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (6/10 επ., 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 7 (4/16 επ., 3 άσσοι, 45% υπ. - 27% άριστες), Νίλσεν 15 (11/20 επ., 4 άσσοι), Βουλκίδης 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ), Σπίριτο 1 (1/1 επ.), Πρωτοψάλτης 9 (9/15 επ., 53% υπ. - 40% άριστες) / Χανδρινός (λ, 86% υπ. - 57% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσσος), Καρλ, Ανδρεόπουλος.

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PAROΝ (Αργύρης Ψάρρας): Εσένκο 4 (1/3 επ., 3 μπλοκ), Κουμεντάκης 1 (1/10 επ., 43% υπ. - 29% άριστες), Σχάουτεν 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Ντολγκοπόλοφ 1 (1 μπλοκ), Τζιάνι 8 (8/18 επ., 25% υπ. - 8% άριστες), Πόλακ 5 (1/6 επ., 1 άσσος, 3 μπλοΚ0 / Κοντοστάθης (λ, 39% υπ. - 22% άριστες), Καπετανίδης 1 (1/7 επ.), Παπαδόπουλος 3 (3/9 επ.), Γεωργούντζος.