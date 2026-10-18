Παναθηναϊκός – Φλοίσβος Παλαιού 3-0: Τα highlights από την κυριαρχία των «Πράσινων» (vid)
Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στον τελικό του Σούπερ Καπ, επικρατώντας με 3-0 του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου στο Μαρκόπουλο και κατακτώντας το τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία του.
Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά από το πρώτο σετ, πήραν από νωρίς διαφορά και, παρά την προσπάθεια του Φλοίσβου να επιστρέψει, έκαναν το 1-0 με 25-21. Το δεύτερο σετ ήταν εκείνο που ουσιαστικά έκρινε τον τελικό. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 9-9, όμως στο σερβίς του Γιάντσουκ ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 5-0 και ξέφυγε, φτάνοντας με άνεση στο 25-15.
Ίδια ήταν η εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου να έχει τον πλήρη έλεγχο και να κλείνει τον αγώνα με νέο 25-15. Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Νίλσεν με 15 πόντους, ενώ ο Πρωτοψάλτης πρόσθεσε εννέα.
Τα σετ: 25-21, 25-15, 25-15.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.