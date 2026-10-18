Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τον τελικό του Σούπερ Καπ, όπου ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία του, επικρατώντας με 3-0 του Φλοίσβου.

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στον τελικό του Σούπερ Καπ, επικρατώντας με 3-0 του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου στο Μαρκόπουλο και κατακτώντας το τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία του.

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά από το πρώτο σετ, πήραν από νωρίς διαφορά και, παρά την προσπάθεια του Φλοίσβου να επιστρέψει, έκαναν το 1-0 με 25-21. Το δεύτερο σετ ήταν εκείνο που ουσιαστικά έκρινε τον τελικό. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 9-9, όμως στο σερβίς του Γιάντσουκ ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 5-0 και ξέφυγε, φτάνοντας με άνεση στο 25-15.

Ίδια ήταν η εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου να έχει τον πλήρη έλεγχο και να κλείνει τον αγώνα με νέο 25-15. Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Νίλσεν με 15 πόντους, ενώ ο Πρωτοψάλτης πρόσθεσε εννέα.

Τα σετ: 25-21, 25-15, 25-15.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: