Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρίτο Σούπερ Καπ της ιστορίας του επικρατώντας με 3-0 του Φλοίσβου με την κούπα να την σηκώνουν οι Δημήτρης Ανδρεόπουλος και Ρούλης Αγραπιδάκης.

Μετά από μία εμφατική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου και κατέκτησε το Σούπερ Καπ που ήταν και το τρίτο στην ιστορία του. Με το που τελείωσε ο τελικός οι «πράσινοι» έγιναν ένα κουβάρι και πανηγύρισαν με την ψυχή τους ακόμα ένα τρόπαιο.

Ένα τρόπαιο που σήκωσαν δύο μεγάλες προσωπικότητες του τμήματος. Ο προπονητής, Δημήτρης Ανδρεόπουλος και ο τιμ μάνατζερ, Ρούλης Αγραπιδάκης με τους παίκτες να τους αποθεώνουν.