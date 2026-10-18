Παναθηναϊκός: Ανδρεόπουλος και Αγραπιδάκης σήκωσαν το Σούπερ Καπ
Μετά από μία εμφατική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου και κατέκτησε το Σούπερ Καπ που ήταν και το τρίτο στην ιστορία του. Με το που τελείωσε ο τελικός οι «πράσινοι» έγιναν ένα κουβάρι και πανηγύρισαν με την ψυχή τους ακόμα ένα τρόπαιο.
Ένα τρόπαιο που σήκωσαν δύο μεγάλες προσωπικότητες του τμήματος. Ο προπονητής, Δημήτρης Ανδρεόπουλος και ο τιμ μάνατζερ, Ρούλης Αγραπιδάκης με τους παίκτες να τους αποθεώνουν.
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