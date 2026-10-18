Ο Ψάρρας στάθηκε στα προβλήματα του Φλοίσβου στην υποδοχή και την επίθεση, μετά την ήττα με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Novibet Σούπερ Καπ.

Ο Αργύρης Ψάρρας στάθηκε στην υπεροχή του Παναθηναϊκού από τη γραμμή του σερβίς, μετά την ήττα του Φλοίσβου με 3-0 στον τελικό του Novibet Σούπερ Καπ. Ο τεχνικός της ομάδας του Παλαιού Φαλήρου παραδέχθηκε πως η υποδοχή και η επιθετική λειτουργία δεν ήταν στο επίπεδο που θα ήθελε, ενώ ξεχώρισε τα θετικά στοιχεία που παρουσίασε η ομάδα του στο μπλοκ.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως το παιχνίδι αποτέλεσε ένα χρήσιμο τεστ ενόψει της συνέχειας, με τον Φλοίσβο να στρέφει πλέον την προσοχή του ενόψει της συνέχειας στη Volley League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αργύρης Ψάρρας:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως το περιμέναμε. Θα θέλαμε να έχουμε καλύτερη εικόνα σε μεγαλύτερα διαστήματα, όμως ο Παναθηναϊκός μάς δυσκόλεψε πολύ με το σερβίς του. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε στην υποδοχή, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα και στην επίθεση. Με ποσοστό 28% στην επίθεση, είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσεις κάτι απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο.

Κρατάω κάποια καλά στοιχεία στο μπλοκ, αλλά η διαφορά έγινε κυρίως στην πίεση που δεχθήκαμε και στην αδυναμία μας να πάρουμε εύκολους πόντους από το σερβίς. Για εμάς ήταν ένα καλό τεστ, ώστε να δούμε τι χρειάζεται να βελτιώσουμε ενόψει της συνέχειας. Ο βασικός μας στόχος είναι η Volley League. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του τροπαίου, εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας».