Ημέρα κλήρωσης για το ελληνικό πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών, ένα πρωτάθλημα άκρως ανταγωνιστικό που εξελίσεται ολοένα και περισσότερο. Με την κλήρωση να ολοκληρώνεται, έγιναν γνωστές οι αναμετρήσεις της Volley League Γυναικών για τη σεζόν 2026/27.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με συγκεκριμένα αγωνιστικά κριτήρια, καθώς δόθηκαν κλειδάριθμοι σε ομάδες που είχαν σχετικά αιτήματα. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να αγωνιστεί εντός έδρας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ ο ΑΟ Θήρας αιτήθηκε να παίξει εκτός έδρας τη 2η αγωνιστική. Παράλληλα, ΠΑΟΚ και Άρης έλαβαν κλειδάριθμο λόγω της κοινής έδρας που χρησιμοποιούν.

Η νέα σεζόν έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 17 Οκτωβρίου, με τις ομάδες να μπαίνουν στη μάχη με στόχο μια δυνατή παρουσία στο νέο πρωτάθλημα. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια πραγματοποιήθηκε η κλήρωση και διαμορφώθηκε το πρόγραμμα των αγωνιστικών, το οποίο περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις από την πρεμιέρα κιόλας της Volley League Γυναικών.

Το ενδιαφέρον αναμένεται μεγάλο, καθώς αρκετοί σύλλογοι έχουν υψηλές βλέψεις και φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν στη διοργάνωση.

Η κλήρωση του πρωταθλήματος αναλυτικά:

1η/12η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Ελπίς Αμπελοκήπων

Μαρκόπουλο – Άρης

ΑΟ Θήρας – Ολυμπιακός

Θέτις Βούλας – Πανιώνιος

ΖΑΟΝ – Απολλώνιος

2η/13η αγωνιστική:

ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Ελπίς Αμπελοκήπων – Μαρκόπουλο

Άρης – ΑΟ Θήρας

Ολυμπιακός – Θέτις Βούλας

Απολλώνιος – Πανιώνιος

3η/14η αγωνιστική:

ΠΑΟΚ – ΖΑΟΝ

Μαρκόπουλο – ΑΕΚ

ΑΟ Θήρας – Ελπίς Αμπελοκήπων

Θέτις Βούλας – Άρης

Πανιώνιος – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Απολλώνιος

4η/15η αγωνιστική:

ΖΑΟΝ – Μαρκόπουλο

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – ΑΟ Θήρας

Ελπίς Αμπελοκήπων – Θέτις Βούλας

Άρης – Πανιώνιος

Απολλώνιος – Ολυμπιακός

5η/16 αγωνιστική:

ΑΟ Θήρας – ΖΑΟΝ

Μαρκόπουλο – Παναθηναϊκός

Θέτις Βούλας – ΑΕΚ

Πανιώνιος – Ελπίς Αμπελοκήπων

Ολυμπιακός – Άρης

ΠΑΟΚ – Απολλώνιος

6η/17η αγωνιστική:

ΖΑΟΝ – Θέτις Βούλας

Παναθηναϊκός – ΑΟ Θήρας

ΠΑΟΚ – Μαρκόπουλο

ΑΕΚ – Πανιώνιος

Ελπίς Αμπελοκήπων – Ολυμπιακός

Απολλώνιος – Άρης

7η/18η αγωνιστική:

Πανιώνιο– ΖΑΟΝ

Θέτις Βούλας – Παναθηναϊκός

ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Άρης – Ελπίς Αμπελοκήπων

Μαρκόπουλο – Απολλώνιος

8η/19η αγωνιστική:

ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος

ΠΑΟΚ – Θέτις Βούλας

Μαρκόπουλο – ΑΟ Θήρας

ΑΕΚ – Άρης

Απολλώνιος – Ελπίς Αμπελοκήπων

9η/20η αγωνιστική:

Άρης – ΖΑΟΝ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ

Θέτις Βούλας – Μαρκόπουλο

Ελπίς Αμπελοκήπων – ΑΕΚ

ΑΟ Θήρας – Απολλώνιος

10η/21η αγωνιστική:

ΖΑΟΝ – Ελπίς Αμπελοκήπων

Παναθηναϊκός – Άρης

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Μαρκόπουλο – Πανιώνιος

ΑΟ Θήρας – Θέτις Βούλας

Απολλώνιος – ΑΕΚ

11η/22η αγωνιστική:

ΑΕΚ – ΖΑΟΝ

Ελπίς Αμπελοκήπων – Παναθηναϊκός

Άρης – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Μαρκόπουλο

Πανιώνιος – ΑΟ Θήρας

Θέτις Βούλας – Απολλώνιος