Ταρνατόρος: «Κανονικά στον τελικό του League Cup μέλη ΕΣΗΕΑ και ΠΣΑΤ»

Με δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ, Παντελής Ταρνατόρος ανέφερε πως τον τελικό του League Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό θα μπορούν να βρίσκονται δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΗΕΑ και ΠΣΑΤ.

Από την στιγμή που αποφασίστηκε οριστικά ο τελικός του League Cup ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να διεξαχθεί τελικά στο «Ανδρέας Βαρίκας» με μόλις 10 άτομα και μάλιστα μέλη των διοικήσεων στις εξέδρες, υπήρξε ένταση για το θέμα των δημοσιογράφων. Για την ακρίβεια παρανόηση καθώς στις ανακοινώσεις τονιζόταν πως θα υπάρχουν μόνο δυο δημοσιογράφοι από κάθε ομάδα.

Ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ, Παντελής Ταρνατόρος με δήλωσή του το ξεκαθάρισε λέγοντας πως θα μπορούν να βρίσκονται στο «Ανδρέας Βαρίκας» και μέλη της ΕΣΗΕΑ και του ΠΣΑΤ προκειμένου να κάνουν την δουλειά τους και να ενημερώσουν τον κόσμο.

Αναλυτικά η σχετική δήλωση έχει ως εξής: «Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατόρος έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την δημοσιογραφική κάλυψη του τελικού Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς την Παρασκευή 5/12/25 στις 16:45 στο γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας της Νέας Σμύρνης μεταξύ Π.Α.Ο.Κ. και Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Προφανώς από παρεξήγηση δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι στον τελικό του League Cup δεν επιτρέπεται η είσοδος δημοσιογράφων της ΕΣΗΕΑ και του ΠΣΑΤ, παρά μόνον δύο δημοσιογράφων από τα γραφεία Τύπου των δύο διαγωνιζομένων ομάδων και ενός από το γραφείο Τύπου της ΕΣΑΠ.

Η ΕΣΑΠ πάντοτε σέβεται τους νόμους και τη δεοντολογία και ουδέποτε έχει επιδείξει αντιδημοσιογραφικό πνεύμα, ιδίως όταν αυτό υπαγορεύεται από το νόμο.

Θεωρήσαμε, λοιπόν, αυτονόητο ότι οι δημοσιογράφοι της ΕΣΗΕΑ και του ΠΣΑΤ μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και, για τον λόγο αυτό, δεν αναγράφηκαν στην εγκύκλιο του συγκεκριμένου αγώνα.

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και, μετά τη σχετική διευκρίνιση, θεωρούμε το θέμα λήξαν.

Παντελής Ταρνατόρος

Πρόεδρος Δ.Σ.ΕΣΑΠ».