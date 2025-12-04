Με ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης ΠΑΕΚ αναφέρθηκε στο που θα γίνει ο τελικός του League Cup και ανέφερε πως το πραξικόπημα που πήγε να κάνει ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ δεν πέρασε.

Μπορεί να πέρασε από τα χίλια κύματα, αλλά τελικά οριστικοποιήθηκε πως ο τελικός του League Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στο «Ανδρέας Βαρίκας» με μόλις 10 άτομα και μάλιστα μέλη των ΔΣ, για την κάθε ομάδα στις εξέδρες.

Για το θέμα αυτό εξέδωσε ανακοίνωση ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ αναφέροντας τα εξής: «Ο ΠΑΟΚ δεν σιωπά όταν η δικαιοσύνη, το fair play και ο σεβασμός προς τον αθλητισμό επιχειρείται να ποδοπατηθούν. Από την πρώτη στιγμή, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ και το ΤΑΑ ΠΑΟΚ λειτούργησαν απόλυτα συντονισμένα, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου και την αποκατάσταση της νομιμότητας, απέναντι στη σκανδαλώδη και ακατανόητη απόφαση αλλαγής της έδρας του τελικού του Λιγκ Καπ κόντρα στον ΟΣΦΠ.

Η απόπειρα επιβολής μιας απόφασης που θα αλλοίωνε τον θεσμό και θα προσέβαλε κάθε έννοια ισονομίας δεν πέρασε. Το πραξικοπηματικού χαρακτήρα σχέδιο, που έφερε ξεκάθαρα την υπογραφή του προέδρου της ΕΣΑΠ, Παντελή Ταρνατώρου, και απειλούσε να τινάξει τον τελικό στον αέρα, βρήκε απέναντί του την αποφασιστικότητα του ΠΑΟΚ και την αντίδραση όσων δεν ανεχόμαστε τέτοιες μεθοδεύσεις.

Τελικά, με τη σύμφωνη γνώμη όλων όσων σέβονται τον αθλητισμό, η αδικία αποκαταστάθηκε. Ο τελικός θα διεξαχθεί εκεί όπου είχε αρχικά οριστεί, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη, όπως επιβάλλει η τάξη, η λογική και ο στοιχειώδης σεβασμός στο άθλημα.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία στο γήπεδο, αποφασίστηκε ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την ομαλότητα και την ισορροπία. Συγκεκριμένα, η είσοδος θα επιτραπεί αποκλειστικά σε δέκα (10) εκπροσώπους από κάθε ομάδα, μέλη των διοικήσεων του ερασιτέχνη και των ΤΑΑ, καθώς και σε δύο (2) διαπιστευμένους δημοσιογράφους ανά σύλλογο.

Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να απαιτεί ισονομία, να προστατεύει το άθλημα και να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του απέναντι σε κάθε απόπειρα υπονόμευσης».