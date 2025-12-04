Μετά από πολλές ανατροπές ο τελικός του League Cup θα διεξαχθεί στο «Ανδρέας Βαρίκας», μόνο με 10 μέλη της διοίκησης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού.

Η αλήθεια είναι πως αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες αναφορικά με τον τελικό του League Cup δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την χώρα μας, καθώς ουκ ολίγες φορές έχει υπάρξει ανάλογο αλαλούμ σε σημείο να μην ξέρουμε την έδρα του τελικού, ακόμα και λίγες ώρες πριν αυτός γίνει.

Για το φετινό η αρχική απόφαση ήταν να γίνει στο «Ανδρέας Βαρίκας» και να είναι κεντρικής διαχείρισης. Ωστόσο υπό τον φόβο επεισοδίων αποφασίστηκε να γίνει τελικά στο «Σοφία Μπεφόν» στο Παλαιό Φάληρο ένα τέταρτο πιο νωρίς και μάλιστα υπήρξε και σχετική ανακοίνωση.

Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με τον αντιπρόεδρο του ΤΑΑ ΠΑΟΚ, Κώστα Παϊσιάδη να δηλώνει πως η ομάδα του δεν θα κατέβει να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο γήπεδο. Έτσι ξεκίνησε νέος κύκλος επαφών και τελικά, αν δεν αλλάξει πάλι κάτι την τελευταία στιγμή, τότε το παιχνίδι θα γίνει στο «Ανδρέας Βαρίκας» στις 16:45 αλλά θα είναι ακόμα πιο σφιχτής κεντρικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα και πάλι με όσα συμφωνήθηκαν τώρα, γιατί αυτά όπως καταλαβαίνετε αλλάζουν από ώρα σε ώρα, στις εξέδρες του γηπέδου του Πανιωνίου θα είναι μόνο αυστηρά 10 μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού και 10 μέλη της διοίκησης του ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση με την οποία αναφέρει τα εξής: «Ο ΠΑΟΚ δεν σιωπά όταν η δικαιοσύνη, το fair play και ο σεβασμός προς τον αθλητισμό επιχειρείται να ποδοπατηθούν. Από την πρώτη στιγμή, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ και το ΤΑΑ ΠΑΟΚ λειτούργησαν απόλυτα συντονισμένα, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου και την αποκατάσταση της νομιμότητας, απέναντι στη σκανδαλώδη και ακατανόητη απόφαση αλλαγής της έδρας του τελικού του Λιγκ Καπ κόντρα στον ΟΣΦΠ.

Η απόπειρα επιβολής μιας απόφασης που θα αλλοίωνε τον θεσμό και θα προσέβαλε κάθε έννοια ισονομίας δεν πέρασε. Το πραξικοπηματικού χαρακτήρα σχέδιο, που έφερε ξεκάθαρα την υπογραφή του προέδρου της ΕΣΑΠ, Παντελή Ταρνατώρου, και απειλούσε να τινάξει τον τελικό στον αέρα, βρήκε απέναντί του την αποφασιστικότητα του ΠΑΟΚ και την αντίδραση όσων δεν ανεχόμαστε τέτοιες μεθοδεύσεις.

Τελικά, με τη σύμφωνη γνώμη όλων όσων σέβονται τον αθλητισμό, η αδικία αποκαταστάθηκε. Ο τελικός θα διεξαχθεί εκεί όπου είχε αρχικά οριστεί, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη, όπως επιβάλλει η τάξη, η λογική και ο στοιχειώδης σεβασμός στο άθλημα.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία στο γήπεδο, αποφασίστηκε ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την ομαλότητα και την ισορροπία. Συγκεκριμένα, η είσοδος θα επιτραπεί αποκλειστικά σε δέκα (10) εκπροσώπους από κάθε ομάδα, μέλη των διοικήσεων του ερασιτέχνη και των ΤΑΑ, καθώς και σε δύο (2) διαπιστευμένους δημοσιογράφους ανά σύλλογο.

Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να απαιτεί ισονομία, να προστατεύει το άθλημα και να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του απέναντι σε κάθε απόπειρα υπονόμευσης».