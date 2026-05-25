Και τυπικά παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Κοβάσεβιτς που συνεχίζει στην Τουρκία

Στην Τουρκία και την IBB Spor θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ούρος Κοβάσεβιτς με τον Σέρβο ακραίο να αποχωρεί και τυπικά από τον ΠΑΟΚ, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα από τη νέα του ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της IBB Spor έχει ως εξής: «Η Ανδρική μας Ομάδα Βόλεϊ, που αγωνίζεται στην Efeler League, υπέγραψε επίσημα τον Σέρβο ακραίο επιθετικό Uroš Kovačević.

Δις Πρωταθλητής Ευρώπης, κάτοχος τίτλου στο FIVB World League και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Συλλόγων με την Trentino Volley, ο Kovačević είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους παίκτες της γενιάς του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Σερβίας με επιτυχία και έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του συλλογικού βόλεϊ σε Ιταλία, Πολωνία και Ρωσία.

Είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε τον Uroš στην οικογένειά μας και ανυπομονούμε να τον δούμε να φορά τη ναυτικόμπλε και κόκκινη φανέλα μας. Καλή σεζόν!».