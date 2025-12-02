O Φλοίσβος «λύγισε» την Κηφισιά και ημιτελικά στο League Cup

Ο Φλοίσβος αν και βρέθηκε πίσω στον αγώνα με την Κηφισιάς (1-2), έφθασε στην ανατροπή με 3-2 σετ και να περάσει στα ημιτελικά του League Cup.

O Φλοίσβος είχε την τελευταία λέξη απέναντι στην Κηφισιά κι επικρατώντας με 3-2 σετ πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup «Ν. Σαμαράς».

Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου την Τετάρτη (3/12, 20:30) στο Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» τη Νέας Σμύρνης θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, για την πρόκριση στον τελικό της Παρασκευής (5/12).

Στο 1ο σετ η Κηφισιά προηγήθηκε με 5-0, με τον Φλοίσβο να μειώνει σε 8-7, όμως η ομάδα των βορείων προαστίων ξέφυγε εκ νέου με 16-10 για να φθάσει στο 25-18.

Ο Φλοίσβος απάντησε στο 2ο σετ, προηγήθηκε με 12-10 και 15-10, η Κηφισιά πλησίασε στο 16-15, όμως η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου πήρε διαφορά τεσσάρων πόντων (20-16), κατακτώντας το σετ με 25-17.

Το 3ο σετ κύλησε με τις ομάδες να πηγαίνουν πόντο, με την Κηφισιά στο κρίσιμο σημείο να ξεφεύγει με 22-19 και να κατακτά το σετ με 25-21.

Ο Φλοίσβος κυριάρχησε στο 4ο σετ, μετά το αρχικό προβάδισμα της Κηφισιάς με 6-3, προσπέρασε με 14-11 και 18-11, φθάνοντας στο 25-14 και στέλνοντας τον προημιτελικό στο tie break.

Eκεί η μονομαχία κορυφώθηκε, η Κηφισιά προηγήθηκε 9-5, ο Φλοίσβος αντέδρασε για το 11-10, η Κηφισιά πήρε εκ νέου κεφάλι στο σκορ (13-12), με τον Φλοίσβο να φθάνει τελικά με το 2ο match point στο τελικό 18-16 και στην πρόκριση.



Διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 10-16, 14-21, 18-25

2ο σετ: 8-6, 16-12, 21-16, 25-17

3ο σετ: 7-8, 14-16, 19-21, 22-25

4ο σετ: 6-8, 16-11, 21-13, 25-14

5ο σετ: 3-5, 9-10, 11-12, 18-16

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 6 άσσους, 49 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 42 λάθη αντιπάλων και της Κηφισιάς προήλθαν από 6 άσσους, 52 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (18-25, 25-17, 22-25, 25-14, 18-16) σε 152'

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Αρσενιάδης): Χαραλαμπίδης 7 (4/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μελλές 7 (2/8 επ., 5 μπλοκ), Βαν Γκάρντερεν 19 (17/31 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 60% υπ. - 30% άριστες), Παπαδόπουλος Ηρ. 17 (16/35 επ., 1 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 8 (5/7 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Παπαδόπουλος Π. 6 (3/16 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 48% υπ. - 32% άριστες) / Σωνάκης (λ, 63% υπ. - 30% άριστες), Τσαρκάτογλου, Κανελλόπουλος, Γκάρετ 2 (2/5 επ.).

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 14 (11/34 επ., 3 μπλοκ, 61% υπ. - 46% άριστες), Σπυριούνης 15 (12/35 επ., 3 άσσοι, 44% υπ. - 31% άριστες), Στάνκοφ 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 12 (6/9 επ., 6 μπλοκ), Τζάρας 15 (12/34 επ., 3 άσσοι), Μπόρις 8 (6/9 επ., 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 49% υπ. - 28% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Κονίδης 1 (1/4 επ.), Παπαδόπουλος, Σπηλιώτης 2 (2/2 επ.).