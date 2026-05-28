Μια ανάσα από την πρώτη του μεταγραφή είναι ο ΠΑΟΚ με τον «δικέφαλο του βορρά» να συμφωνεί με τον 25χρονο Ιρανό κεντρικό, Τζέλβε Γκαζιάνι.

Μπορεί να έχει αργήσει χαρακτηριστικά, ωστόσο ο ΠΑΟΚ αρχίζει και αυτός να κινείται στο μεταγραφικό παζάρι. Πρώτο απόκτημα της ομάδας της Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εξαιρετικού απροόπτου ο 25χρονος Ιρανός κεντρικός, Τζέλβε Γκαζιάνι.

Ο παίκτης έχει βρεθεί και πάλι στην χώρα μας καθώς είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό την περίοδο 2024-25, ωστόσο ένας τραυματισμός τον ανάγκασε να διακόψει την συνεργασία τους με τους Πειραιώτες.

Ο νεαρός Ιρανός ύψους 201 εκατοστών είναι μέλος της Εθνικής ομάδας της χώρας του και αγωνιζόταν κυρίως στο Ιράν. Το 2023-24 ήταν μέλος της Φενέρμπαχτσε πριν μεταγραφεί στην συνέχεια στον Ολυμπιακό. Οι Θεσσσαλονικείς έχουν γνωστοποιήσει πως ο νεαρός κεντρικός έχει υπογράψει προσύμφωνο και μένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την απόκτησή του.

Μια απόκτηση που ξαναλέμε πως θα είναι η πρώτη για τον φετινό ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να είναι έτοιμοι να φορτσάρουν προκειμένου να καλύψουν το χαμένο έδαφος καθώς οι περισσότερες ομάδες που θέλουν να διακριθούν στη νέα Novibet Volley League έχουν κάνει αν όχι όλες, σίγουρα τις περισσότερες κινήσεις τους.