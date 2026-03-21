Ανδρεόπουλος: «Στον τοίχο με μπογιά ήταν τρεις λέξεις, ΠΑΟ Θύρα 13»

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος μίλησε για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό μετά από 16 χρόνια. Ο Πρωτοψάλτης MVP του μεγάλου τελικού κόντρα στον Φλοίσβο.

Ο Παναθηναϊκός είναι ξανά Κυπέλλούχος Ελλάδος μετά από 16 χρόνια, επικρατώντας του Φλοίσβου με 3-2 σετ στο Final 4 της Λάρισας. Παρά την πίεση που δέθχηκαν από τους παίκτες του Χριστοφιδέλη, οι Πράσινοι κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή κατακτώντας το έβδομο τρόπαιο στην ιστορία τους, με κορυφαίο τον Θανάση Πρωτοψάλτη.

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος κατά τη διάρκεια της απονομής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση του ματς, συγχαίροντας αμφότερες τις ομάδες για την προσπάθειά τους στον συγκλονιστικό αυτό τελικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος

«Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Παλεύαμε συνεχώς να βρούμε τον εαυτό μας, κάτι που καταφέραμε στο 4ο και στο 5ο σετ. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Φλοίσβο, έκανε σπουδαία εμφάνιση τόσο σήμερα, όσο και γενικά στην πορεία του».

Σχετικά με τη σημασία που έχει για τον ίδιον αυτός ο τίτλος:

«Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Μπορώ να πω ότι είναι ένας τίτλος με μεγάλη σημασία για μένα, είναι το πρώτο μου Κύπελλο. Στον τοίχο με μπογιά ήταν τρεις λέξεις, ΠΑΟ Θύρα 13».

MVP του τελικού ο Πρωτοψάλτης

Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, o αρχηγός του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε MVP του Final-4 στη Λάρισα, οδηγώντας τους «πράσινους» στην κατάκτηση του Κυπέλλου μετά από 16 χρόνια. Ο διεθνής ακραίος σημείωσε 14 πόντους με 10/19 επιθέσεις, 2 άσσους και ισάριθμα μπλοκ, ενώ είχε ποσοστό 47% στην υποδοχή στα 17 σερβίς που τον σημάδεψαν.

Τη βράβευση πραγματοποίησε ο Σπύρος Κωστελέτος της Allwyn Hellas. Ο Πρωτοψάλτης τόνισε κατά την απονομή τα εξής:

«Πολύ σημαντικό που κατακτήσαμε το Κύπελλο μετά από 16 χρόνια. Το θέλαμε πολύ, όπως και ο σύλλογός μας. Το γεγονός ότι αναδείχθηκε Έλληνας MVP σε τελικό Κυπέλλου μετά από τόσα χρόνια είναι το καλύτερο μήνυμα. Παράλληλα, αυτό μας δίνει ώθηση για τη συνέχεια. Τη Δευτέρα επιστρέφουμε στο γήπεδο και συγκεντρωνόμαστε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό»