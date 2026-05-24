Η Πέννυ Ρόγκα χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα από την Πάρο στη Σύρο για ιατρική περίθαλψη.

Η μαχήτρια Πέννυ Ρόγκα είχε μία περιπέτεια με την υγεία της και χρειάστηκε να μεταφερθεί από την Πάρο στη Σύρο. Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, μάλιστα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Υπουργό Γιάννη Βρούτση για την κινητοποίηση και το ίδιο έκανε και με τον όμιλο «Υγεία».

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Όμιλο Υγεία για την άμεση ανταπόκριση και ιατρική περίθαλψη στην αθλήτρια του Παναθηναϊκού Πέννυ Ρόγκα.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά για μια ακόμα φορά τη διεύθυνση του Νοσοκομείου Υγεία και ιδιαίτερα τους κ. Δημήτρη Στέφο, τον γιατρό Χρήστο Κοντοβουνήσιο και τον κ. Αναστάσιο Ντίνο για την άμεση ανταπόκριση και το ενδιαφέρον τους».

