Σε έναν σπουδαίο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 του Φλοίσβου και κατέκτησε το Κύπελλο μετά από 16 χρόνια. ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

Σε ένα παιχνίδι διαφήμιση για το βόλεϊ ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του το 7ο Κύπελλο στην ιστορία του.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν του φοβερού Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου με 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-16, 15-9) και πήρε την κούπα μετά από 16 χρόνια.

Χωρίς άσους από Παναθηναϊκό, είχε πάρτι για Φλοίσβο στο πρώτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ, ένα σετ στο οποίο οι τυπικά φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εξαιρετικά και με τους «πράσινους» να μην καταφέρνουν να κάνουν τίποτα από πλευράς σερβίς πήραν από νωρίς μια διαφορά που έφτασε και τους 7 πόντους.

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος προσπάθησε να ανακατέψει την τράπουλα βάζοντας τον Κασαμπαλή στη θέση του Σπίριτο και τον Ανδρεόπουλο στην θέση του Γιάντσουκ. Αλλαγές που έφεραν αποτέλεσμα, καθώς οι «πράσινοι» μείωσαν στον πόντο, αλλά με το σερβίς τους να είναι μέτριο προς κακό ο Φλοίσβος ανέβηκε και πάλι και με εξαιρετικό Βουτσίτσεβιτς πήρε το πρώτο σετ επικρατώντας με 25-22.

Πιο δύσκολα από ό,τι αρχικά φαινόταν έγινε το 1-1

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που κατάφερε να πάρει μια διαφορά που σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει με το σερβίς που ανέβηκε. Κάτι που δεν φάνηκε μόνο στους άσους, αλλά και στις πολλές κόντρα επιθέσεις που πήραν οι «πράσινοι». Έτσι η διαφορά έφτασε και τους 8 πόντους (20-12 και 21-13), με τους τυπικά φιλοξενούμενους να ανεβαίνουν, τους παίκτες του Ανδρεόπουλου να κάνουν λάθη και την διαφορά να πέφτει στους 3 (22-19).

Οι «πράσινοι» βλέποντας πως πήγαιναν να χάσουν ένα… δικό τους σετ, ανέβασαν στροφές και πιέζοντας πάλι από την τελική γραμμή κατάφεραν να κάνουν το 25-20 και να ισοφαρίσουν σε 1-1 τον τελικό.

Φοβερός Φλοίσβος πήρε και πάλι το προβάδισμα

Στο τρίτο σετ είχαμε στην αρχή ένα ντέρμπι, αλλά και πάλι ο Φλοίσβος κατάφερε να χτίσει μια διαφορά έχοντας εξαιρετικό μπλοκ και ακόμα πιο εξαιρετική ανάπτυξη από τον Βιλιμάνοβιτς. Μετά το 11-11 η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη όχι μόνο κατάφερε να πάρει μια διαφορά, αλλά έφτασε και στο +6 (16-22).

Οι «Πράσινοι» μείωσαν άμεσα στους 3, αλλά και πάλι ο Φλοίσβος βρήκε τις απαντήσεις και με φοβερό μπλοκ του Βιλιμάνοβιτς στον Ανδρεόπουλο έκανε το 20-25 και το 1-2.

Με άνεση ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός

Στο τέταρτο και όχι τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, ο Παναθηναϊκός πήρε από νωρίς ένα προβάδισμα που το έφτασε μέχρι και τους 10 πόντους.

Στο διάστημα αυτό η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έκλεισε εξαιρετικά στο μπλοκ και έκανε τα πράγματα εύκολα με τον Φλοίσβο να μην μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον ρυθμό. Έτσι επικρατώντας οι «πράσινοι» με 25-16 έστειλαν τον τελικό στο τάι μπρέικ.

Άνετα το τάι μπρέικ για το Κύπελλο ο Παναθηναϊκός

Στο πέμπτο και έτσι και αλλιώς τελευταίο σετ, ο Παναθηναϊκός με φοβερό σερβίς δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον Φλοίσβο. Οι «πράσινοι» πήραν από νωρίς μια μεγάλη διαφορά, την κράτησαν και έφτασαν στο 3-2 επικρατώντας με 15-9 κάνοντας δικό τους το Κύπελλο μετά από 16 χρόνια.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-16, 15-9)

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσους, 65 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων ενώ του Φλοίσβου από 4 άσους, 44 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 14 (7/17 επ., 2 άσοι, 5 μπλοκ), Γιάντσουκ 16 (13/25 επ., 3 άσοι, 48% υπ. – 24% άριστες), Νίλσεν 22 (22/38 επ.), Βουλκίδης 13 (9/14 επ., 4 μπλοκ), Σπιρίτο 4 (2 άσοι, 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 14 (10/19 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 47% υπ. – 18% άριστες) / Χανδρινός (λ., 78% υπ. – 41% άριστες), Κασαμπαλής, Παπαλεξίου 1 (1/1 επ.), Ανδρεόπουλος Χ. 3 (3/7 επ., 44% υπ. – 22% άριστες), Μανδηλάρης

ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 4 (0/3 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 11 (7/30 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 50% υπ. – 15% άριστες), Βουτσίτσεβιτς 17 (15/31 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Αρμενάκης 11 (5/7 επ., 6 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ) / Σωνάκης (λ., 32% υπ. – 4% άριστες), Κόβαρ 1 (1/4 επ., 50% υπ. – 50% άριστες), Μαλλές, Παπαδόπουλος Η.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ FINAL FOUR ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Πέμπτη 19/3

Α΄ Ημιτελικός: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-3 (13-25, 18-25, 16-25)

Β’ Ημιτελικός: Φλοίσβος – Πανιώνιος 3-2 (20-25, 24-26, 28-26, 25-23, 15-10)

Παρασκευή 20/3

ΤΕΛΙΚΟΣ: Παναθηναϊκός – Φλοίσβος 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-16, 15-9)