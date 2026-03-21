Χριστοφιδέλης στο Gazzetta: «Ξέραμε τη δυσκολία του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό»

Ο προπονητής του Φλοίσβου, Κώστας Χριστοφιδέλης, μίλησε στο Gazzetta για την πορεία της ομάδας του στο Κύπελλο, για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και για το τι μέλλει γενέσθαι στο πρωτάθλημα. ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

Σε έναν σπουδαίο τελικό στη Λάρισα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 του Φλοίσβου και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος μετά από 16 χρόνια! Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου δεν είχαν εύκολο έργο απέναντι στην ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη, που διέγραψε μια εξωπραγματική πορεία μέχρι να «σφραγίσει» την παρουσία της στον μεγάλο τελικό του θεσμού.

Ο προπονητής του Φλοίσβου μίλησε στο Gazzetta για το πώς βίωσαν το ματς κόντρα στους Πράσινους, αλλά και για το πόσο σημαντική είναι η εικόνα που παρουσίασαν στο Final 4 εν όψει και της συνέχειας στο πρωτάθλημα της Volley League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Χριστοφιδέλης στο Gazzetta

Τι είναι αυτό που σας μένει από το Final 4 της Λάρισας;

«Σίγουρα, όταν φτάνεις σε έναν τελικό και χάνεις από μία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, υπάρχει ένα «αλλά» στο τέλος στο τέλος του παιχνιδιού. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να μας απογοητεύσει το σημερινό αποτέλεσμα. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανος για τον Φλοίσβο, την ομάδα στην οποία βρίσκομαι και να τους ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσανε να ζήσω τέτοιες στιγμές. Ξέραμε τη δυσκολία του παιχνιδιού. Είχαμε και τον χθεσινό ημιτελικό, ο οποίος ήταν πολύ επίπονος για εμάς, παίξαμε πέντε σετ. Κληθήκαμε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, να αντιμετωπίσουμε ίσως την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και ειδικά σε τομείς όπως η επίθεση και το σέρβις, ο Παναθηναϊκός έχει χαρισματικούς παίκτες. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, είναι άξιος Κυπελλούχος και του εύχομαι καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα».

Είναι μια ομάδα που στο Κύπελλο απέκλεισε Ολυμπιακό, απέκλεισε Μύλωνα, έφτασε στον τελικό από ήττα από 0-2, πάλεψε με τον Παναθηναϊκό αλλά στο πρωτάθλημα είναι τελευταία. Ποια είναι τώρα η συνέχεια;

«Δυστυχώς στο πρωτάθλημα πληρώνουμε το κακό μας ξεκίνημα. Δυστυχώς είναι λίγες οι ομάδες, είναι λίγα τα παιχνίδια και όταν κάνεις άσχημα αποτελέσματα στην αρχή της σεζόν, μετά είναι πολύ δύσκολο να τα αντιστρέψεις, σε συνδυασμό με την ποιότητα των άλλων ομάδων. Έχουμε έναν γολγοθά μπροστά μας, ξεκινάνε αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα τα τα πλέι άουτ. Θέλω να πιστεύω πως θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, γιατί ήταν ένα δύσκολο διήμερο για μας. Αλλά σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμαστε, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε όπως πρέπει στα πλέι άουτ».

Η εικόνα που δείξατε στα παιχνίδια εδώ θα σας βοηθήσουν για το πρωτάθλημα;

«Σίγουρα η εικόνα που δείξαμε στο Κύπελλο θα μας βοηθήσει και στο πρωτάθλημα. Ξέρετε, πολλές φορές έχει σημασία όχι το τι κατακτάς, αλλά το τι ξεπερνάς. Σήμερα μπορεί να μην κατακτήσαμε το Κύπελλο, αλλά για τα προβλήματα που έχουν ξεπεράσει τα παιδιά αυτό το διήμερο, πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια. Οπότε πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο που είναι η παραμονή στη Volley League».

