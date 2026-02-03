Ο Πανιώνιος έφερε την ανατροπή απέναντι στον Ηρακλή, επικράτησε με 3-2 σετ και πέρασε για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Κυπέλλου

Αν και βρέθηκε με τη πλάτη στο τοίχο, ο Πανιώνιος νίκησε τον Ηρακλή με ανατροπή 3-2 σετ στο «Κατσάνειο» και εξασφάλισε τη πρόκριση για τα προημιτελικά του κυπέλλου ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία του

Αν και τους χωρίζει μία κατηγορία, ο «Γηραιός» προηγήθηκε με 2-1 σετ και είχε και ματς μπολ στο τέταρτο (25-24), με του «κυανέρυθρους» να μένουν όρθιοι και στο φινάλε να παίρνουν τη νίκη-πρόκριση με 13-15 στο τάι μπρέικ.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Μπίσετ με 17, όσους είχε και ο Αντράντε. Για τον Ηρακλή ο Τζιουμάκας ήταν μία ομάδα μόνος του στην επίθεση σταματώντας στους 32 πόντους, ενώ διψήφιος ήταν και ο Μαυροβουνιώτης που είχε 10.

Στο πρώτο σετ ο Πανιώνιος έχτισε από νωρίς μία διαφορά τεσσάρων πόντων (6-10) και τη διαχειρίστηκε σωστά γράφοντας το 14-17 και το 18-23 αντίστοιχα. Το σκορ έκλεισε στο 20-25.

Στο δεύτερο σετ ο Πανιώνιος βρέθηκε μπροστά με 6-11, αλλά ο Ηρακλής αντέδρασε και κατάφερε να μειώσει σε 13-15, ενώ προσπέρασε με 21-20. Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη για να αποκτήσουν διαφορά δύο πόντων, ωστόσο το πέτυχαν οι γηπεδούχοι με 31-29.

Ο Ηρακλής στο τρίτο σετ προηγήθηκε με 8-5 και 13-8. Ο Πανιώνιος βρέθηκε πίσω με 18-11 και προσπάθησε να καλύψει τη διαφορά μειώνοντας σε 22-13. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κράτησε τη διαφορά και έτσι έκανε το 25-17.

Το τέταρτο σετ ήταν άκρως ανταγωνιστικό, καθώς οι δύο ομάδες ήταν συνέχεια κοντά στο σκορ και καμία δεν κατάφερε να ξεφύγει. Μετά το 23-23 ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 25-26 και 28-29 για να πάρει το σετ στην επόμενη φάση με 28-30.

Έτσι η πρόκριση κρίθηκε στο τάι μπρέικ. Η ομάδα του κόουτς Ψάρρα μπήκε καλύτερα στο πέμπτο σετ και βρέθηκε μπροστά με 6-9. Στη συνέχεια πέτυχε το 12-14 και με σκορ 13-15 αναδείχθηκε νικήτρια.

Διαιτητές: Τσιούλα, Αβραμίδης, Παρατηρητής: Κουκουμάκας Ν., Γραμματεία: Αλεξίου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 14-16, 18-21, 20-25

2ο σετ: 5-8, 14-16, 21-20, 31-29

3ο σετ: 8-5, 16-9, 21-12, 25-17

4ο σετ: 8-7, 14-16, 19-21, 28-30

5ο σετ: 3-5, 7-10, 9-12, 13-15

*Οι πόντοι του Ηρακλή προήλθαν από 7 άσσους, 60 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 41 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 8 άσσους, 69 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (20-25, 31-29, 25-17, 28-30, 13-15) σε 131'

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιάννης Χαριτωνίδης): Νοντουζπούρ 5 (2/4 επ., 3 μπλοκ), Μαυροβουνιώτης 10 (6/17 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. - 32% άριστες), Αλεξάκης 5 (5/12 επ.), Χάνινεν 5 (5/12 επ., 87% υπ. - 53% άριστες), Τζιουμάκας 32 (25/44 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ), Στίγγας 8 (7/11 επ., 1 μπλοκ) / Πηλίτσης (λ, 47% υπ. - 39% άριστες), Σδραυκάκης, Ντανίκας, Γκόρτσανιουκ 11 (10/21 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ. - 38% άριστες), Σταυρόπουλος.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 23 (18/39 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Τίελ, Μπίσετ 17 (11/17 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Αντράντε 17 (16/35 επ., 1 άσσος, 77% υπ. - 33% άριστες), Μπαρμπούνης 9 (8/19 επ., 1 άσσος, 53% υπ. - 12% άριστες), Μπάσης 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ) / Γκρίλλας (λ, 59% υπ. - 27% άριστες), Ανδρεάδης, Δρογκάρης 1 (1/2 επ.), Χατζηνικολάου 5 (4/14 επ., 1 μπλοκ, 73% υπ. - 27% άριστες), Δανιήλ 9 (9/11 επ.).