Πανιώνιος: Νίκησε τον Ηρακλή, για πρώτη φορά στην οκτάδα του Κυπέλλου ανδρών
Αν και βρέθηκε με τη πλάτη στο τοίχο, ο Πανιώνιος νίκησε τον Ηρακλή με ανατροπή 3-2 σετ στο «Κατσάνειο» και εξασφάλισε τη πρόκριση για τα προημιτελικά του κυπέλλου ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία του
Αν και τους χωρίζει μία κατηγορία, ο «Γηραιός» προηγήθηκε με 2-1 σετ και είχε και ματς μπολ στο τέταρτο (25-24), με του «κυανέρυθρους» να μένουν όρθιοι και στο φινάλε να παίρνουν τη νίκη-πρόκριση με 13-15 στο τάι μπρέικ.
Για τους νικητές ξεχώρισε ο Μπίσετ με 17, όσους είχε και ο Αντράντε. Για τον Ηρακλή ο Τζιουμάκας ήταν μία ομάδα μόνος του στην επίθεση σταματώντας στους 32 πόντους, ενώ διψήφιος ήταν και ο Μαυροβουνιώτης που είχε 10.
Στο πρώτο σετ ο Πανιώνιος έχτισε από νωρίς μία διαφορά τεσσάρων πόντων (6-10) και τη διαχειρίστηκε σωστά γράφοντας το 14-17 και το 18-23 αντίστοιχα. Το σκορ έκλεισε στο 20-25.
Στο δεύτερο σετ ο Πανιώνιος βρέθηκε μπροστά με 6-11, αλλά ο Ηρακλής αντέδρασε και κατάφερε να μειώσει σε 13-15, ενώ προσπέρασε με 21-20. Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη για να αποκτήσουν διαφορά δύο πόντων, ωστόσο το πέτυχαν οι γηπεδούχοι με 31-29.
Ο Ηρακλής στο τρίτο σετ προηγήθηκε με 8-5 και 13-8. Ο Πανιώνιος βρέθηκε πίσω με 18-11 και προσπάθησε να καλύψει τη διαφορά μειώνοντας σε 22-13. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κράτησε τη διαφορά και έτσι έκανε το 25-17.
Το τέταρτο σετ ήταν άκρως ανταγωνιστικό, καθώς οι δύο ομάδες ήταν συνέχεια κοντά στο σκορ και καμία δεν κατάφερε να ξεφύγει. Μετά το 23-23 ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 25-26 και 28-29 για να πάρει το σετ στην επόμενη φάση με 28-30.
Έτσι η πρόκριση κρίθηκε στο τάι μπρέικ. Η ομάδα του κόουτς Ψάρρα μπήκε καλύτερα στο πέμπτο σετ και βρέθηκε μπροστά με 6-9. Στη συνέχεια πέτυχε το 12-14 και με σκορ 13-15 αναδείχθηκε νικήτρια.
Διαιτητές: Τσιούλα, Αβραμίδης, Παρατηρητής: Κουκουμάκας Ν., Γραμματεία: Αλεξίου.
Διακύμανση:
1ο σετ: 5-8, 14-16, 18-21, 20-25
2ο σετ: 5-8, 14-16, 21-20, 31-29
3ο σετ: 8-5, 16-9, 21-12, 25-17
4ο σετ: 8-7, 14-16, 19-21, 28-30
5ο σετ: 3-5, 7-10, 9-12, 13-15
*Οι πόντοι του Ηρακλή προήλθαν από 7 άσσους, 60 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 41 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 8 άσσους, 69 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 2-3 (20-25, 31-29, 25-17, 28-30, 13-15) σε 131'
ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιάννης Χαριτωνίδης): Νοντουζπούρ 5 (2/4 επ., 3 μπλοκ), Μαυροβουνιώτης 10 (6/17 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. - 32% άριστες), Αλεξάκης 5 (5/12 επ.), Χάνινεν 5 (5/12 επ., 87% υπ. - 53% άριστες), Τζιουμάκας 32 (25/44 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ), Στίγγας 8 (7/11 επ., 1 μπλοκ) / Πηλίτσης (λ, 47% υπ. - 39% άριστες), Σδραυκάκης, Ντανίκας, Γκόρτσανιουκ 11 (10/21 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ. - 38% άριστες), Σταυρόπουλος.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 23 (18/39 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Τίελ, Μπίσετ 17 (11/17 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Αντράντε 17 (16/35 επ., 1 άσσος, 77% υπ. - 33% άριστες), Μπαρμπούνης 9 (8/19 επ., 1 άσσος, 53% υπ. - 12% άριστες), Μπάσης 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ) / Γκρίλλας (λ, 59% υπ. - 27% άριστες), Ανδρεάδης, Δρογκάρης 1 (1/2 επ.), Χατζηνικολάου 5 (4/14 επ., 1 μπλοκ, 73% υπ. - 27% άριστες), Δανιήλ 9 (9/11 επ.).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.