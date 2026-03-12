Πανιώνιος: Μέχρι την Παρασκευή τα αιτήματα για εισιτήρια για το Final Four

Μετά τις γυναίκες που το κατέκτησαν κιόλας, ο Πανιώνιος θα έχει και στους άνδρες παρουσία στο Final Four Κυπέλλου της Λάρισας με τους «κυανέρυθρους» να γνωστοποιούν τον τρόπο διάθεσης των 120 εισιτηρίων που έχουν στην διάθεσή τους.

Ιστορία γράφει φέτος ο Πανιώνιος και στους άνδρες, καθώς στην πρώτη του συμμετοχή στην Volley League κατάφερε να προκριθεί στα play offs για τις θέσεις 5-7, ενώ επίσης για πρώτη φορά θα βρεθεί και στο Final Four Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στην Λάρισα. Οι «κυανέρυθροι» με ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως θα έχουν στην διάθεσή τους 120 εισιτήρια και στέκονται στο πως θα μπορεί να πάρουν οι φίλοι της ομάδας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Την Πέμπτη (19/3, 20:00) ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου στο Κλειστό ΕΑΚ Νεάπολης στη Λάρισα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ενόψει του νοκ άουτ αγώνα θα δοθούν 120 εισιτήρια στην ομάδα μας.

Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας που επιθυμούν να προμηθευτούν πρόσκληση, ότι θα πρέπει να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο

ΑΜΚΑ

Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας

Προσωπικό email

Η αποστολή των αιτημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την Παρασκευή (13/3) και ώρα 15:00. Σημειώνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας».