Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες ο Μίλωνας επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-1 του Πανιωνίου στο ντέρμπι της Νέας Σμύρνης.

Τέλος στο μικρό σερί των δύο ηττών έβαλε ο Μίλωνας με τους «πράσινους» να επικρατούν στο «Ανδρέας Βαρίκας» του Πανιωνίου με 3-1 (18-25, 17-25, 25-22, 22-25) στο ντέρμπι της Νέας Σμύρνης.

Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα ανέβηκε στους 31 βαθμούς και έμεινε μόνη στην πρώτη θέση μέχρι να ολοκληρωθεί και ο αγώνας του Παναθηναϊκού που έχει 28, ενώ και ο ΠΑΟΚ έχει ένα ματς λιγότερο αλλά με 26 βαθμούς. Ο Πανιώνιος το πάλεψε για να οδηγήσει τον αγώνα στο τάι μπρέικ. Οι αλλαγές που έγιναν τον ανανέωσαν αλλά ο Μίλωνας με την επιστροφή του Σχάουτεν, Χάκα απέκτησε την ισχύ του και μάλιστα ο Σχάουτεν μετά από τρεις εβδομάδες που ήταν τραυματίας πήρε τον τίτλο του MVP του αγώνα. Μεγάλο ματς έκανε και ο Αλέξανδρος Νανόπουλος που σημείωσε 17 πόντους με 62% αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Ο Πανιώνιος βρίσκεται στους 14 βαθμούς και στην 7η θέση της βαθμολογίας. Πρώτοι σκόρερ του ήταν ο Μπούσα με 20 και ο Αντράντε με 15 πόντους, ενώ ο Μπαρμπούνης πήρε 3 άσσους. Ο «ιστορικός» παρότι βρέθηκε πίσω με 15-19 στο 4ο σετ κατάφερε να εκμεταλλευτεί την υπεροχή του Μπούσα και τα λάθη του Μίλωνα και να μειώσει σε 22-23. Ο Νανόπουλος με επίθεση και ο Χερ με άσσο έδωσαν τη νίκη στον Μίλωνα.

Διαιτητές: Νικάκης, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατσούλης, Παρατηρητής: Θεμελής, Επόπτες: Γεώργας, Νικολάου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 13-16, 16-21, 18-25

2ο σετ: 8-7, 14-16, 15-21, 17-25

3ο σετ: 6-8, 16-15, 21-17, 25-22

4ο σετ: 7-8, 12-16, 17-21, 22-25

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 6 άσσους, 41 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 9 άσσους, 54 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (18-25, 17-25, 25-22, 22-25) σε 99'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 20 (17/33 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Τίελ 1 (1 μπλοκ), Μπίσετ 7 (6/13 επ., 1 μπλοκ), Αντράντε 15 (12/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 59% υπ. - 36% άριστες), Μπαρμπούνης 7 (4/15 επ., 3 άσσοι, 59% υπ. - 30% άριστες), Μπάσης / Γκούζντα (λ, 48% υπ. - 12% άριστες), Δρογκάρης, Δανιήλ 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Χατζηνικολάου.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 3 (1/2 επ., 2 άσσοι), Πετρέας 7 (3/12 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Σχάουτεν 19 (18/23 επ., 1 άσσος), Αγκάμεζ 11 (7/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Νανόπουλος 17 (15/24 επ., 2 άσσοι, 67% υπ. - 22% άριστες), Πολουγιάν 9 (8/17 επ., 1 άσσος, 53% υπ. - 33% άριστες) / Βελούδης (λ, 57% υπ. - 21% άριστες), Χάκας 2 (2/4 επ., 71% υπ. - 29% άριστες).

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του αγώνα στην μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος με τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ αλλά και στην μνήμη του Σάββα Ιορδανίδη.

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του Μίλωνα Σάκης Ψάρρας δήλωσε: «Όπως είδατε, ήταν σημαντικό που επέστρεψαν οι τραυματίες. Παίξαμε δύο καταπληκτικά σετ. Ο Σχάουτεν ήταν μεγάλη απώλεια στα προηγούμενα παιχνίδια, όπως και ο Χάκας, ο οποίος βοήθησε στο τέταρτο σετ και πήραμε το τρίποντο. Ο Πανιώνιος είναι καλή ομάδα και έπρεπε να παίξουμε καλά, όπως και κάναμε. Δεν είμαστε ακόμη στο 100%, αλλά δείξαμε αυταπάρνηση και η μισή ομάδα έπαιζε με πόνους. Αυτό δείχνει πόσο σκληραγωγημένοι παίκτες είναι. Ξέρουν τον στόχο που έχουμε φέτος και αυτό το όνειρο προσπαθούμε να το μετουσιώσουμε σε πράξη. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος είμαστε πρώτοι και είναι στο χέρι μας να κρατήσουμε αυτή τη θέση. Σε κάθε αγώνα πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, αλλά να προηγείται μία γεμάτη και πλήρης προπονητική εβδομάδα. Όταν το έχουμε αυτό, δεν φοβόμαστε τίποτα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, αλλά και στον Πανιώνιο, που έχει δείξει ότι παίζει στα ίσια με όλους και έχει λαμπρό μέλλον».

Ο προπονητής του Πανιωνίου Αργύρης Ψάρρας τόνισε: «Ξέραμε ότι η αποστολή μας ήταν δύσκολη απέναντι στον πρωτοπόρο. Είχαν κάνει δύο ήττες, αλλά τώρα που επέστρεψαν οι τραυματίες τους έπαιξαν καταπληκτικά δύο σετ. Κάναμε κάποιες αλλαγές και επιστρέψαμε στο παιχνίδι, όμως τα νούμερα του Σχάουτεν δεν μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε την ανατροπή. Φτάνουμε προς το τέλος και στο πιο κρίσιμο κομμάτι του πρωταθλήματος. Πάμε με αισιοδοξία να νικήσουμε τους επόμενους αγώνες».