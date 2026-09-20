Ελλάδα: Τα highlights της μάχης που έδωσε η Γαλανόλευκη, με πικρό φινάλε
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης της Ελλάδας κόντρα στη Φινλανδία (3-2), όπου η Γαλανόλευκη πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε.
Στις λεπτομέρειες κρίθηκε η αναμέτρηση της Ελλάδας απέναντι στη Φινλανδία, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να κάνει απίστευτο παιχνίδι. Ωστόσο η Γαλανόλευκη είδε τους Φινλανδούς να παίρνουν την πρόκριση επικρατώντας με 34-2.
ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13)
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