Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης της Ελλάδας κόντρα στη Φινλανδία (3-2), όπου η Γαλανόλευκη πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε.

Στις λεπτομέρειες κρίθηκε η αναμέτρηση της Ελλάδας απέναντι στη Φινλανδία, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να κάνει απίστευτο παιχνίδι. Ωστόσο η Γαλανόλευκη είδε τους Φινλανδούς να παίρνουν την πρόκριση επικρατώντας με 34-2.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13)