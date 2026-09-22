Γαλιώτος στο Gazzetta: «Δείξαμε τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την Εθνική»

Ο πασαδόρος της Εθνικής Ανδρών, Μάρκος Γαλιώτος, μίλησε για το εξαιρετικό φετινό καλοκαίρι, την πορεία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τη δική του παρουσία και όσα μπορεί να πετύχει η ομάδα στο μέλλον.

Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, φτάνοντας μέχρι τη φάση των «16» και αγγίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά. Η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα από την οκτάδα, με τη Φινλανδία να παίρνει τελικά τη νίκη με 3-2 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

Μετά την επιστροφή της Εθνικής, ο πασαδόρος της ομάδας, Μάρκος Γαλιώτος, μίλησε στο Gazzetta για το ταξίδι της «γαλανόλευκης» σε ένα καλοκαίρι που περιλάμβανε τρία διαφορετικά τουρνουά, για το δέσιμο της ομάδας, τη δική του εξαιρετική παρουσία, αλλά και τις προσδοκίες που δημιουργούνται για το μέλλον.

🗣️🇬🇷 «Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι». Ο πασαδόρος της Εθνικής ομάδας Βόλεϊ ανδρών, Μάρκος Γαλιώτος, αποκλειστικά στο Gazzetta. pic.twitter.com/oQYfzeAU3H September 22, 2026

«Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι»

Ο Γαλιώτος στάθηκε αρχικά στην πορεία της Εθνικής και στο δέσιμο που δημιουργήθηκε μέσα από τον χρόνο που πέρασε η ομάδα μαζί.

«Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Το γλυκό έδεσε. Η ομάδα είναι πολύ πιο δυνατή απ’ ό,τι περιμέναμε. Ξεκινήσαμε γνωρίζοντας ποιοι είμαστε και τι μας αναλογεί, αλλά πάντα υπάρχουν αμφιβολίες, γιατί έχουμε κάνει και άλλα στραβοπατήματα στο παρελθόν. Ξεκινήσαμε με ένα στραβοπάτημα στη Σουηδία, το οποίο σίγουρα μας επηρέασε πολύ ψυχολογικά, αλλά καταφέραμε να γυρίσουμε τη σελίδα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεθήκαμε πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι. Περάσαμε πολύ χρόνο μαζί και γι’ αυτό καταφέραμε να κάνουμε αυτές τις πολύ όμορφες νίκες, τις οποίες πανηγυρίσαμε όλοι μαζί. Δείξαμε τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον από αυτή την Εθνική και ανυπομονούμε για την επόμενη χρονιά».

«Η τριβή με αυτές τις ομάδες θα μας ανεβάσει επίπεδο»

Ο διεθνής πασαδόρος αναφέρθηκε και στις προοπτικές που ανοίγονται για την Εθνική μετά την εικόνα που παρουσίασε απέναντι σε δυνατές ομάδες.

«Σίγουρα θα είναι καλύτερο. Θεωρώ ότι όσο έχουμε παραστάσεις με αυτές τις ομάδες, θα γινόμαστε όλοι ένα και καλύτεροι. Η τριβή είναι αυτή που θα μας ανεβάσει επίπεδο».

Παράλληλα, ο Γαλιώτος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανταπόκριση του κόσμου και στον αντίκτυπο που είχε η παρουσία της Εθνικής στα νέα παιδιά.

«Αυτό που μας χαροποιεί πάρα πολύ είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τον κόσμο. Το ότι μας είδαν πολλά παιδάκια και παίρναμε μηνύματα από παιδιά που θέλουν να μπουν στα γήπεδα, να ξεκινήσουν στο βόλεϊ και να φτάσουν στην Εθνική ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Ο ίδιος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό, όμως δεν θέλησε να σταθεί ατομικά, αποδίδοντας μεγάλο μέρος της δικής του παρουσίας στη στήριξη και τη συνεργασία με τους συμπαίκτες του.

«Σε αυτή την ομάδα ολοένα νιώθω και καλύτερα, ολοένα νιώθω πιο κοντά στα παιδιά. Είναι αδέρφια μου, είναι φίλοι μου όλοι. Οπότε μου επιτρέπουν να βγάλω τον πραγματικό μου εαυτό, μου επιτρέπουν να νιώθω άνετα ακόμα και στο λάθος που θα κάνω, ότι θα με στηρίξουν τα παιδιά. Δεν πρόκειται ποτέ κανένας να μου πει ότι φταίει ο Μάρκος για αυτή την πάσα ή οτιδήποτε».

Ο Γαλιώτος υπογράμμισε πως η εμπειρία που αποκτά η ομάδα με τα χρόνια βοηθά όλους τους παίκτες να εξελίσσονται.

«Όσο περνάνε τα χρόνια όλοι ωριμάζουμε, σκεφτόμαστε καλύτερα, είμαστε πιο έμπειροι και πιο ήρεμοι στις κινήσεις μας και στις πράξεις μας. Θεωρώ κι εγώ ότι πήγε καλά το τουρνουά, αλλά είναι δουλειά των συμπαικτών μου. Αυτοί με φτάνουν σε αυτό το σημείο που είμαι. Και όσο παίζουμε μαζί, θα γνωριζόμαστε ακόμα καλύτερα και θα είμαστε ακόμα καλύτεροι όλοι μαζί».