Με ικανοποίηση για την πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ελπίδες για ακόμα καλύτερη συνέχεια, η Εθνική Ανδρών έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα.

Η Εθνική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κοίταξε στα μάτια την τεράστια Ιταλία, χάνοντας δύο σετ με 25-23, νίκησε με 3-0 την Σλοβενία που στα τελευταία 5 Eurovolley είχε κατακτήσει 4 μετάλλια, επικράτησε με άνεση της Σουηδίας και της Σλοβακίας, προκρίθηκε στους «16», αλλά εκεί έχασε στις λεπτομέρειες από την Φινλανδία. Μια πορεία και κυρίως μια εικόνα που άφησε υποσχέσεις για το μέλλον, ενώ μην ξεχνάμε πως η ομάδα κατάφερε να προκριθεί και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

🇬🇷🏐 Η άφιξη της Εθνικής ομάδας Βόλεϊ ανδρών μετά την σπουδαία πορεία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπου έφτασε μια ανάσα από τα προημιτελικά χάνοντας στις λεπτομέρειες από την ισχυρή Φινλανδία



🎥 @Fokara1975 pic.twitter.com/P1gLdPk22K September 21, 2026

Και ναι μπορεί να μην ήρθε η πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά σίγουρο το πρόσημο από την πορεία και ξαναλέμε από την εικόνα που έβγαλε αυτή η ομάδα μόνο θετικό μπορεί να είναι. Η αποστολή της Εθνικής έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα και τους παίκτες, τον Κώστα Χριστοφιδέλη και τους συνεργάτες του υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος. ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας, Περικλής Μπακοδήμος και το μέλος του ΔΣ της ΕΟΠΕ, Νεκτάριος Χαλβατζής.

