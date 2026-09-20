Σε ένα απίστευτο παιχνίδι γεμάτο συγκινήσεις, Φινλανδία και Ελλάδα τα έδωσαν όλα με τους Φινλανδούς να παίρνουν την πρόκριση επικρατώντας με 34-2 της φοβερής Εθνικής μας.

Κρίμα, άδικο και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο καθένας. Μια εξαιρετική Εθνική όχι μόνο κοίταξε στα μάτια την Φινλανδία που έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία European League, αλλά μετρούσε και 14 συνεχόμενες νίκες πριν χάσει από την Εσθονία, αλλά έφτασε μια ανάσα από την μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μια πρόκριση που δεν ήρθε με τους Φινλανδούς να επικρατούν με 3-2 (22-25, 25-16, 25-23, 15-13) και να περιμένουν το Ιταλία – Δανία για να δουν ποιον θα αντιμετωπίσουν στους «8».

Η Εθνική μας από την άλλη έδειξε και σε αυτό το ματς πως αλλάζει επίπεδο. Τα έδωσε όλα, πάλε κάθε πόντο, είδε τους αντιπάλους της να βγάζουν μερικές εντυπωσιακές αλλά και τυχερές άμυνες και έμεινε στις λεπτομέρειες εκτός συνέχειας, μετά από μια πορεία που μόνο μπράβο της αξίζουν.

Μπήκε φοβερά, δυσκολεύτηκε αλλά το πήρε

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο η Εθνική μπήκε εντυπωσιακά και πήρε από νωρίς μια μεγάλη διαφορά που έφτασε ακόμα και τους 7 πόντους, με τους παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη να κάνουν στο διάστημα αυτό το τέλειο παιχνίδι σε όλους τους τομείς.

Στην συνέχεια ωστόσο οι Φινλανδοί πίεσαν ασφυκτικά στο σερβίς, πήραν άσους, χάλασαν συνολικά την υποδοχή μας και έτσι έφτασαν να μειώσουν ακόμα και στον πόντο (20-21), μπαίνοντας στο παιχνίδι. Εκεί και πάλι η Εθνική αντέδρασε ανέβασε την διαφορά και κερδίζοντας ένα κρίσιμο βίντεο τσεκ έκανε το 24-21 και με επίθεση του Ρ'άπτη το 22-25 κάνοντας το 0-1 στα σετ.

Με ίσως το χειρότερο σετ στο Eurovolley η Εθνική είδε την Φινλανδία να κάνει το 1-1

Στο δεύτερο σετ η Εθνική ομάδα ίσως να έκανε το χειρότερο σε όλο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Με πολλά λάθη στην υποδοχή, χωρίς σωστή ανάπτυξη, η Φινλανδία πήρε από νωρίς μια διαφορά την οποία κράτησε με μεγάλη ευκολία φτάνοντας στο 1-1 μετά το άνετο 25-16.

Στο διάστημα αυτό ουσιαστικά η Εθνική είναι σαν να μην μπήκε ποτέ στο σετ, δεν βρήκε τρόπο να σταματήσει τις επιθέσεις των Φινλανδών, με κακή υποδοχή δεχόταν το ένα μπλοκ μετά το άλλο και έτσι είδε τον αντίπαλο να ισοφαρίζει με άνεση.

Διόρθωσε την κακή παρένθεση και πήρε προβάδισμα η Εθνική

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα όπως το έχουμε δει σε αυτό το Ευρωπαϊκό δεν θα μπορούσε να πάει σε δεύτερο συνεχόμενο σετ τόσο άσχημα και δεν πήγε. Η Εθνική μας μπήκε δυνατά στο τρίτο, πήρε μια διαφορά που έφτασε τους 4 πόντους και την οποία και κράτησε μέχρι και το 15-19 με την Φινλανδία να μην μπορεί να αντισταθεί.

Στο σημείο εκείνο οι τυπικά γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και όπως στο πρώτο σετ το κατάφεραν καθώς μείωσαν στον πόντο (18-19), αλλά στο 19-20 ένα 2-0 της Εθνικής ουσιαστικά τελείωσε το σετ με τον Πιτακούδη με πρώτο χρόνο να κάνει το 22-25 και το 1-2 για την Εθνική μας ομάδα.

Κρίμα και άδικο και 2-2

Στο τέταρτο σετ είδαμε ένα τεράστιο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ένα ντέρμπι στο οποίο η Φινλανδία με την Ελλάδα πήγαιναν μαζί καθώς όταν οι τυπικά γηπεδούχοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν, οι παίκτες του Χριστοφιδέλη με εξαιρετικό μπλοκ τους έφταναν.

Η αγωνία συνεχίστηκε με τους Φινλανδούς να παίρνουν στο 22-23 έναν πόντο που θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και έτσι αντί να γίνει το 22-24 έγινε το 23-23. Στο σημείο εκείνο ο εντυπωσιακός σήμερα Μάρκου έκανε δύο συνεχόμενες λάθος επιθέσεις, έγινε το 25-23 και η Φινλανδία ισοφάρισε σε 2-2 και έστειλε το ματς στο τάι μπρέικ.

Κατάθεση ψυχής και ήττα στις λεπτομέρειες

Το πέμπτο σετ ήταν μαγικό και κράτησε τους πάντες σε αγωνία μέχρι τον τελευταίο πόντο. Οι τυπικά γηπεδούχοι έδειχναν να έχουν τον έλεγχο καθώς από την αρχή προηγήθηκαν με δύο πόντους, αλλά όταν το έκαναν η απάντηση της Εθνικής ήταν άμεση και ισοφάριζε. Έτσι οι δύο ομάδες πήγαν μαζί μέχρι το 13-13 προσφέροντάς μας απίστευτο θέαμα με σπουδαίες φάσεις και για τις δύο ομάδες.

Στο 13-13 μίλησε ο Μάρτιλα ο οποίος με δύο επιθέσεις, με την δεύτερη να βγαίνει μετά από φοβερή άμυνα του Κόικα, έκανε το 15-13 και έδωσε την πρόκριση στην Φινλανδία.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13)

*Οι πόντοι της Φινλανδίας προήλθαν από 7 άσους, 60 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 3 άσους, 64 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Κούναρι): Λούκα Μάρτιλα 21 (19/37 επ., 2 άσοι, 39% υπ. – 22% άριστες), Χαπανιέμι 8 (5/8 επ., 3 μπλοκ), Γιόκελα 20 (14/26 επ., 6 μπλοκ), Σαβονσάλμι 5 (3/7 επ., 2 άσοι), Νόα Μάρτιλα 21 (17/37 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ, 65% υπ. – 50% άριστες), Ιβάνοφ 2 (2 μπλοκ) / Κόικα (λ., 38% υπ. – 15% άριστες), Ρονκάινεν, Ζμπάνκοφ (0/2 επ.), Βαλίμα, Λίντκβιστ 2 (2/3 επ.)

ΕΛΛΑΔΑ (Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 9 (8/13 επ., 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 12 (10/35 επ., 2 μπλοκ, 20% υπ. – 15% άριστες), Βουλκίδης 13 (12/18 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ράπτης 12 (12/24 επ., 42% υπ. – 26% άριστες), Μάρκου 20 (17/31 επ., 3 άσοι) / Χανδρινός Α. (λ., 52% υπ. – 29% άριστες), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ. 3 (3/6 επ., 36% υπ. – 9% άριστες), Μούχλιας Δ. 1 (1/2 επ.), Βαϊόπουλος, Τζιάβρας (λ.)

EUROVOLLEY 2026: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ 16

Πολωνία – Λετονία 3-0 (25-17, 25-16, 25-16)

Γερμανία – Βουλγαρία 3-2 (21-25, 21-25, 25-19, 25-23, 15-12)

Ουκρανία – Ρουμανία 0-3 (22-25, 21-25, 28-30)

Φινλανδία – Ελλάδα 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13)

20/9, 19.00 Γαλλία – Πορτογαλία

20/9, 22.05 Ιταλία – Δανία

21/9, 17.00 Βέλγιο – Τσεχία

21/9, 22.00 Σλοβενία – Σερβία