Μάρκου στο Gazzetta: «Φτάσαμε στην πηγή δύο φορές, αλλά δεν ήπιαμε νερό»

Το EuroVolley Ανδρών 2026 έφτασε στο τέλος του, με την Εθνική ομάδα να φτάνει μέχρι τη φάση των «16» και να χάνει στις λεπτομέρειες την πρόκριση στους «8», με 3-2 από τη Φινλανδία.

Κατά την επιστροφή της αποστολής στο αεροδρόμιο, ο διαγώνιος της Εθνικής ομάδας, Άγγελος Μάρκου, μίλησε στο μικρόφωνο του Gazzetta για τη συνολική πορεία της ομάδας, αλλά και για τη δική του εξαιρετική παρουσία στο τουρνουά.

Ο 23χρονος διαγώνιος πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, σημείωσε σημαντικούς πόντους και άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον του με τη φανέλα της Εθνικής.

🗣️🇬🇷 «Φτάσαμε στην πηγή αλλά δεν ήπιαμε νερό». Τι δήλωσε στο Gazzeta ο διαγώνιος της Εθνικής ομάδας Βόλεϊ ανδρών, Άγγελος Μάρκου, μετά την σπουδαία πορεία της «γαλανόλευκης» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. pic.twitter.com/4rhyxrxxjk September 22, 2026

Οι δηλώσεις του Άγγελου Μάρκου στο Gazzetta:

Το EuroVolley ολοκληρώθηκε, με την Εθνική να φτάνει μία ανάσα από την πρόκριση στους «8». Γενικά, είχε μια πολύ καλή πορεία. Πώς το έζησες αυτό το πρωτάθλημα;

«Είχαμε ένα γεμάτο καλοκαίρι. Φέτος φτάσαμε στην πηγή δύο φορές, αλλά δεν ήπιαμε νερό. Έχουμε το κεφάλι ψηλά, δεν πειράζει. Όλα είναι μια εμπειρία και κοιτάμε τώρα μπροστά, για τα επόμενα καλοκαίρια και τους στόχους που έχουμε θέσει, ειδικά για το Παγκόσμιο που έρχεται».

Πόσο υποσχέσεις άφησε για το μέλλον αυτή η Εθνική, τόσο στους Μεσογειακούς όσο και τώρα στο EuroVolley;

«Τώρα, αυτό νομίζω δεν το κρίνουμε εμείς, το κρίνετε εσείς. Θεωρούμε ότι αφήσαμε μια καλή εικόνα. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και αυτό είναι το σημαντικό».

Δεν μπορώ να μη μιλήσω για σένα. Όλοι είπαν ότι ήσουν η αποκάλυψη του τουρνουά. Σου δόθηκε η ευκαιρία και στην Καλαμάτα από τον προπονητή, Ακή Χατζηαντωνίου. Πώς νιώθεις με όλα αυτά για σένα και πώς το βίωσες εσύ;

«Εντάξει, χαρούμενος είμαι. Κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα, η Εθνική και η Καλαμάτα δεν θεωρώ ότι έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Είτε στην Καλαμάτα είτε στην Εθνική, πάλι το ίδιο κάνουμε, δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και παίζουμε καλά, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Είτε στην Εθνική είτε οπουδήποτε αλλού, πάντα παίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Σε ποιον αφιερώνεις όλη αυτή την πορεία;

«Σίγουρα, σε όλους εδώ πέρα, στους συμπαίκτες μου, στην οικογένειά μου, στους ανθρώπους που ήμασταν εδώ πέρα, στους προπονητές, στην κοπέλα μου, σε όλους».