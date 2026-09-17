Η Εθνική ομάδα επικράτησε με 3-1 της Σλοβακίας και τερμάτισε στην 3η θέση συνεχίζοντας στους «16». Επόμενος αντίπαλος θα είναι Βέλγιο ή Φινλανδία και αν περάσει θα βρει στα προημιτελικά την Ιταλία.

Μετά τις Γυναίκες που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι και την ιστορική 6η θέση και οι Άνδρες πραγματοποιούν εξαιρετική πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τη νίκη με 3-1 επί της Σλοβακίας, έφτασε τις τρεις στην διοργάνωση και με 9 βαθμούς έναντι 8 της Τσεχίας τερμάτισε στην 3η θέση.

Όσον αφορά τον επόμενο αντίπαλο η Εθνική μας θα παίξει με το Βέλγιο ή με την Φινλανδία. Οι Βέλγοι είναι αυτή την στιγμή στην πρώτη θέση αλλά οι Φινλανδοί που έχουν ήδη τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, παίζουν με την σαφώς πιο αδύνατη Εσθονία και αν επικρατήσουν με οποιαδήποτε διαφορά τότε θα τερματίσουν στην κορυφή και το Βέλγιο θα είναι αντίπαλός μας στους «16».

Αν η Ελλάδα νικήσει είτε το Βέλγιο (είπαμε ο πιο πιθανός αντίπαλος), είτε την Φινλανδία, θα πέσει πάνω στην Ιταλία στα προημιτελικά, καθώς θα μιλάμε για το θαύμα θαυμάτων αν η Δανία αποκλείσει τους Ιταλούς.

Τα επόμενα παιχνίδια που ευχόμαστε να είναι τουλάχιστον δύο, θα διεξαχθούν στο Τορίνο και το βράδυ θα ξέρουμε αρχικά και οριστικά το ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αλλά και το αν θα παίξουμε Κυριακή ή Δευτέρα.