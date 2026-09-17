Εθνική Ανδρών: Η Φινλανδία αντίπαλος στους «16» και στο βάθος Ιταλία
Η πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη στο φετινό Eurovolley είναι γεγονός. Η ήδη αποκλεισμένη Εσθονία νίκησε με 3-2 (25-22, 21-25, 22-25, 25-20, 11-15) την Φινλανδία και την έριξε από την πρώτη θέση, στέλνοντάς την κόντρα στην Ελλάδα. Η Εθνική τερμάτισε στην 3η θέση του πρώτου ομίλου και η Φινλανδία στην 2η του τρίτου με το Βέλγιο να είναι στην κορυφή.
Η ομάδα που θα προκριθεί από το δικό μας ζευγάρι θα παίξει με το νικητή του Ιταλία – Δανία, κάτι που σημαίνει πως κατά εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό θα πέσει πάνω στους εξαιρετικούς Ιταλούς που θα έχουν κανονικά και τον Μικελέτο.
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