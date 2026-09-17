Η Εθνική συνέχισε τις εξαιρετικές της εμφανίσεις και επικρατώντας με 3-1 και της Σλοβακίας εξασφάλισε την 3η θέση του ομίλου. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Κρατώντας το πόδι πατημένο στο γκάζι η Εθνική πέτυχε την τρίτη νίκη της στην φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 3-1 της Σλοβακίας και εξασφάλισε έτσι την 3η θέση στον όμιλο. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.