Σλοβακία – Ελλάδα 1-3: Τα highlights της τρίτης νίκης της Εθνικής
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Η Εθνική συνέχισε τις εξαιρετικές της εμφανίσεις και επικρατώντας με 3-1 και της Σλοβακίας εξασφάλισε την 3η θέση του ομίλου. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
Κρατώντας το πόδι πατημένο στο γκάζι η Εθνική πέτυχε την τρίτη νίκη της στην φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 3-1 της Σλοβακίας και εξασφάλισε έτσι την 3η θέση στον όμιλο. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.
@Photo credits: CEV.eu
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