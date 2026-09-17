Μια ακόμα μεγάλη παράσταση από την Εθνική ομάδα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 3-1 της Σλοβακίας και με τρεις καθαρές νίκες έφτασε τους 9 βαθμούς τερματίζοντας στην 3η θέση και αφήνοντας στην 4η την Τσεχία.

Έχοντας ήδη προκριθεί στους «16» η Εθνική ήθελε νίκη με 3-0 ή 3-1 επί της Σλοβακίας για να τερματίσει στην 3η θέση. Και μπορεί αυτή η θέση να μας φέρνει απέναντι στην Ιταλία στα προημιτελικά αν προκριθούμε, αλλά οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη δεν μπήκαν στην διαδικασία να διαλέξουν αντίπαλο. Έπαιξαν και πάλι όπως μπορούσαν, επικράτησαν με 3-1 (17-25, 25-21, 22-25, 17-25) και τερμάτισαν οριστικά στην 3η θέση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα περιμένει το βραδινό παιχνίδι της Φινλανδίας με την Εσθονία για να δει τον επόμενο αντίπαλό της. Αν κερδίσουν οι Φινλανδοί και κάνουν το πέντε στα πέντε θα αντιμετωπίσουμε τους Βέλγους, ενώ αν χάσουν κάτι που δεν φαίνεται τόσο εύκολο θα περιμένουμε να δούμε διαφορές σετ για να μάθουμε αν παίξουμε με Φινλανδία ή με Βέλγιο.

Περίπατος στο πρώτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο η Εθνική μας δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους Σλοβάκους. Με εξαιρετικό σερβίς και με απροσπέλαστο μπλοκ πήρε απλό νωρίς μια μεγάλη διαφορά, την κράτησε με χαρακτηριστική άνεση και πήρε το σετ επικρατώντας με 25-17, σκορ που δείχνει και την διαφορά των δύο ομάδων στο συγκεκριμένο αγωνιστικό διάστημα.

Κατέβασε ρυθμό και η Σλοβακία ισοφάρισε

Στο δεύτερο σετ η Σλοβακία κατάφερε να κλείσει καλύτερα στο μπλοκ, η Εθνική έριξε την απόδοσή της και έτσι οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι και το 20-20 καθώς όσες φορές πήραν μια διαφορά οι Σλοβάκοι, η Εθνική τους έφτανε. Στο 20-20 όμως οι τυπικά γηπεδούχοι με ένα 3-0 έφτασαν μια ανάσα από την ισοφάριση που την πέτυχαν επικρατώντας με 25-21 για το 1-1.

Δυσκολεύτηκε στο τέλος αλλά έκανε το 2-1

Στο τρίτο σετ η εικόνα ήταν σχεδόν ίδια με αυτή στο πρώτο. Και λέμε σχεδόν ίδια γιατί και πάλι η Εθνική μας ομάδα πήρε μια διαφορά που έφτασε τους πέντε πόντους (10-15), δείχνοντας πως ήταν έτοιμη για να πάρει και με άνεση το προβάδισμα. Στο 14-19 ωστόσο οι Σλοβάκοι έκαναν την προσπάθειά τους, έφτασαν να μειώσουν στους 2 (19-21), κάτι που έκαναν και στο 20-24, αλλά και πάλι ο Ράπτης πήρε τον τελευταίο πόντο κάνοντας το 22-25 δίνοντας προβάδισμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Είπαμε η συνήθεια που έγινε λατρεία

Αφού κατάφερε να πάρει το 3ο σετ και να κάνει το 2-1, δεν θα μπορούσε η Εθνική να μην πάρει και το τέταρτο. Και πάλι με τον πρώτο χρόνο να δουλεύει τέλεια το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε από νωρίς μια διαφορά την κράτησε ως το τέλος και επικρατώντας με 25-17 έφτασε με άνεση στο 3-1 και στην κατάκτηση της τρίτης νίκης.

ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (17-25, 25-21, 22-25, 17-25)

*Οι πόντοι της Σλοβακίας προήλθαν από 5 άσους, 46 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 5 άσους, 61 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Μίχαλ Μάσνι): Μπαρτάκ, Γκούλακ 14 (13/29 επ., 1 μπλοκ), Ιχνάτ 5 (4/12 επ., 1 άσος, 64% υπ. – 36% άριστες), Μπίλιχ 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ), Σέλονγκ 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Φιρκάλ 14 (12/21 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 43% υπ. – 30% άριστες) / Γιακούμπικ (λ., 62% υπ. – 45% άριστες), Πάνκο (λ.), Λάμανετς, Χάνουσεκ 9 (5/6 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Πάλγκουτ 1 (1 μπλοκ), Ρέντλα 8 (7/15 επ., 1 άσος, 58% υπ. – 42% άριστες)

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 17 (13/18 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/13 επ., 56% υπ. – 50% άριστες), Βουλκίδης 12 (9/11 επ., 3 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (0/2 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ράπτης 15 (13/31 επ., 2 μπλοκ, 43% υπ. – 24% άριστες), Μάρκου 21 (20/29 επ., 1 άσος) / Χανδρινός Α. (λ., 57% υπ. – 35% άριστες), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ., Τζιάβρας (λ.).

Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα και η βαθμολογία του Α’ ομίλου του Ευρωβόλεϊ ανδρών

Όλοι οι αγώνες της Εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

Ιταλία – Σουηδία 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

Τσεχία – Ελλάδα 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23)

Σλοβακία – Σλοβενία 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Σουηδία – Τσεχία 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15)

Ελλάδα – Ιταλία 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Σλοβενία – Σουηδία 3-0 (25-16, 25-21, 25-12)

Ιταλία – Σλοβακία 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

Σλοβακία – Τσεχία 0-3 (21-25, 14-25, 20-25)

Σλοβενία – Ελλάδα 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20)

Τσεχία – Ιταλία 1-3 (25-23, 16-25, 20-25, 20-25)

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

Σουηδία – Σλοβακία 3-1 (19-25, 25-23, 25-21, 25-19)

Τσεχία – Σλοβενία 1-3 (26-24, 13-25, 25-27, 23-25)

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

Σλοβακία – Ελλάδα 1-3 (17-25, 25-23, 22-25, 17-25)

22.05: Ιταλία – Σλοβενία

Η βαθμολογία του Α’ ομίλου

1.Ιταλία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-2 σετ, 348-276 πόντοι

2.Σλοβενία, 3 νίκες – 1 ήττα, 9 βαθμοί, 10-4 σετ, 343-292 πόντοι

3.Ελλάδα, 3 νίκες – 2 ήττες, 9 βαθμοί, 10-8 σετ, 430-429 πόντοι

4.Τσεχία, 3 νίκες – 2 ήττες, 8 βαθμοί, 10-6 σετ, 359-347 πόντοι

5.Σουηδία, 1 νίκη – 4 ήττες, 4 βαθμοί, 6-13 σετ, 400-435 πόντοι

6.Σλοβακία, 0 νίκες – 5 ήττες, 0 βαθμοί, 2-12 σετ, 359-444 πόντοι